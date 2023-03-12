"С Наташей лучше": Королева увела Николаева у жены с высоко поднятой головой

Игорь Николаев и Наташа Королева попались вместе.

Дельфин и русалка воссоединились по инициативе певицы. Знойная брюнетка взяла быка за рога спустя 32 года после развода. Артистка в два счета вернула бывшего мужа, который то и дело маячил рядом. Игорь Николаев и Наташа Королева появились перед огромной толпой людей как влюбленная пара.

Правда, союз этот случился вновь всего лишь на экране. На днях прогремел концерт Королевой, в одной из частей которого зрителям показали видеоряд из архивных фотографий певицы с композитором. "Дельфин и русалка, они, если честно..." — горланила Наташа, вспоминая большую горькую любовь.

Пока не ясно. зачем артистке понадобилось демонстрировать публике, будто она увела избранника у жены, да еще и с высоко поднятой головой. Некоторые решили, что Наташа Королева подбивает бывшего на развод. В Сети поговаривают, что Игорь Николаев и его нынешняя партнерша Юлия Проскурякова переживают кризис отношений.

Так, недавно композитор добавил в блог фото с женой и старшей дочерью. Тут же к снимку пошли провокационные комментарии. "С Наташей бы, конечно, смотрелись лучше", "Королева красивее!" — написали Игорю Николаеву пользователи Сети.