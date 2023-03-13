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Понедельник 13 марта

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"Сельпо есть сельпо": нацепившая бомжатское тряпье "кикимора" Брухунова стала вдовой

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Брухунова нелепо вырядилась.

Татьяна Брухунова родилась 13 марта 1989 года в Туле. В старших классах школы девушка увлекалась творчеством певца Авраама Руссо, вела его фан-сайт. Во время учебы в Университете культуры и искусства Татьяна заинтересовалась выступлениями российских юмористов, начала делать фоторепортажи с их концертов.

Однажды она познакомилась с Евгением Петросяном через его личную помощницу Ирину, а потом тоже стала работать с ним. Брухунова управляла сайтом Евгения Петросяна. С 2013 года сопровождала юмориста в некоторых поездках и на гастролях. Вскоре пара так сблизилась, что решила больше не расставаться. Развод Евгения Петросяна с Еленой Степаненко, с которой он прожил 30 лет, наделал много шума.

Татьяну Брухунову, которая младше Евгения Петросяна на 43 года, обвиняли в корысти и лицемерии. Мол, она не любит комика, а лишь примаслилась к его состоянию. Однако вскоре Татьяна родила артисту сына Вагана, и тогда все поняли – это надолго.

13 марта жена Петросяна отмечает свое 34-летие. В своем аккаунте Брухунова показала истории сегодняшнего дня. Она ездила по Москве и выбирала себе подарок. Затем она посетила ресторан вместе с мужем и сыном и принимала поздравления от друзей и коллег в соцсетях.

Стоит отметить, что многие относятся к жене Петросяна неоднозначно. Россияне считают ее стиль странным, а многие образы непонятными и неуместными. Впрочем, сама Брухунова нейтрально относится к подобной критике в свой адрес. На своей странице она удаляет весь негатив, а колкие комментарии можно прочесть разве что в телеграм-канале "Дни.ру", где читатели не скупятся на откровения.

"Когда из куколки вылупилась бабочка, но бабочка оказалась омерзительной молью"; "Кто этот гуманоид?"; "Странная дама"; "Карикатура"; "Жена клоуна, ничего не поделаешь"; "Сельпо и есть сельпо. Безнадежное отсутствие вкуса. Такая смешная тетка, хоть и молодая"; "Вот тетка оторвется, когда станет вдовой. Молодец артистка"; "Полный трындец. Еще такие деньги стоит это бомжатское тряпье, кикимора. Простите, это ж надо так себя не любить", – написали читатели "Дни.ру".

Таким образом, читатели уже представили, что Брухунова стала вдовой. Но всерьез пока об этом думать рано, и жена Петросяна продолжает радовать фанатов необычными нарядами.

13 марта 2023, 13:51
Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Телеграм-канал "Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

На кого променял Петросян исхудавшую Степаненко

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