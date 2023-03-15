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Среда 15 марта

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Как Орлова: родившая впопыхах 45-летняя Толкалина предъявила ребеночка

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Важное событие в жизни Толкалиной.

Экс-супруга Егора Кончаловского смогла реализоваться не только в творческой сфере. Она преуспела и как любящая мать, воспитав прекрасную дочь Марию. Стоит отметить, что девочку актриса родила, можно сказать, впопыхах. Такая уж участь у творческих женщин-карьеристок. Не успела наследница появиться на свет, как Любовь Толкалина приступила к работе.

Поклонники все ждут, что звезда театра и кино решится на второго ребенка. Так что, неудивительно, что в прессе время от времени появляются слухи о том, что артистка беременна. Да, она уже не молода, но даже в ее возрасте можно стать мамой. Напомним, что экс-супруга Егора Кончаловского – как родившая недавно Ольга Орлова. Им обеим 45 лет.

Однако, как только возникают сплетни, Любовь Толкалина выкладывает в микроблог очередную фотографию своей стройной фигуры, и всем становится ясно, что второго малыша не будет. Вчера артистка разместила новый снимок, предъявив новорожденного ребенка. У кого-то наверняка назрел вопрос: неужели все-таки свершилось, и актриса родила?

Это, как оказалось, архивный кадр – с крестин дочери Марии. Фотографией звезда хотела напомнить о том, что 14 марта было 110 лет со дня рождения Сергея Михалкова, который присутствовал на столь важном мероприятии. Так что, прибавления у Любови Толкалиной не произошло.

15 марта 2023, 13:00
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Любови Толкалиной✓ Надежный источник

Фоторепортаж

У Толкалиной в новом браке возникли трудности

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