Пережившая роды дочь Толкалиной кричит на камеру с голыми сосками: Нет молока уже давно

Дочь Толкалиной и Кончаловского в истерике.

Почти год назад жизнь Марии Михалковой-Кончаловской перевернулась с ног на голову. Наследница звездной четы весной 2022-го принимала роды своей любимой лысой кошки по кличке Пуля. Увы, один из малышей не выжил. Любовь Толкалина вместе с дочерью глубоко скорбели.

Тем не менее Мария смогла переключиться на любимое дело и в творческом порыве даже лишилась роскошной копны волос. Сейчас девушка носит стрижку "под мальчика" и воспитывает лысых наследников Пули.

На днях в личном блоге дочь Любови Толкалиной попросила помощи. Она сняла на видео голые соски своей кошки и закричала. По ее словам, подросшие котята Борис и Сева продолжают требовать от своей родительницы молоко, хотя уже давно не маленькие.

"Это норм? Там ведь нет точно молока уже давно", — делится переживаниями с фанатами Мария Михалкова-Кончаловская. Пока поклонники не спешат давать девушке советы, да и Любовь Толкалина к обсуждению не подключается. Возможно, они просто не компетентны в этом вопросе.

Напомним, Любовь Толкалина тоже любительница показывать в кадре грудь, только не кошкину, а свою. Мария Михалкова-Кончаловская ведет себя в социальных сетях более пристойно и посвящает свободное время искусству.