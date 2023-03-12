"Самое важное": сделавший обрезание 77-летний Петросян показал головку

Евгению Петросяну есть, чем похвастаться.

Пока Иосиф Пригожин в своем личном блоге признавался в любви Валерии, Татьяна Брухунова написала нежные слова в адрес Евгения Петросяна. Она поделилась снимком, на котором запечатлена с супругом и их общим сыном.

Из-за ракурса, под которым снимал фотограф, показалось, будто юморист остался без головы. Таким образом, сделавший из-за видения фотографа обрезание 77-летний Петросян показан всего лишь по плечи. Впрочем, такая же участь постигла и Татьяну Брухунову: у молодой матери видна лишь часть подбородка.

Однако на фотографа сердиться не стоит, ведь он обрезал головы Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой с важной целью. Благодаря кадрированию в центре композиции он показал головку самого важного члена семьи – маленького Вагана. Малыш облокотился на край дивана между родителями, которые прильнули к нему с нежностью.

Публикация, которую молодая жена юмориста сопроводила подписью "семья", невероятно тронула подписчиков модницы.

"Самое важное в жизни", "Такое душевное и атмосферное фото", "Как будто открытка", "Какая красивая и теплая фотография. Неуловимо, не напоказ, но глубоко и так чувственно", – прониклись пользователи Сети снимком семьи Евгения Петросяна.

