"Я и не мечтал": плюнувший на Валерию Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой

Иосиф Пригожин отвернулся от Валерии.



В бушующем мире шоу-бизнеса длительными считаются даже те отношения, в которых люди остались друг с другом хотя бы на год. Что уж говорить о тех, кто сумел прожить вместе несколько десятков. Они заслуживают искренней похвалы и восхищения как, например, Валерия и Иосиф Пригожин.

Сегодня в своем телеграмм канале Иосиф Пригожин посвятил много красивых слов своей супруге Валерии. Сделал это он в честь 20 летней годовщины их знакомства.

На момент встречи Алле Перфиловой (Настоящее имя Валерии – При. ред.) было 34, у нее на руках было трое детей и разочарование после болезненного развода. Однако Иосиф Пригожин закрутил роман с молоденькой красоткой не думая ни о чем. Ведь с первого взгляда на блондинку он понял, что она лучше любой из его фантазий.

"Я встретил ту самую, о которой даже, наверное, и не мечтал", – трогательно подметил продюсер.

Поблагодарил он Валерию за всю ее мудрость и терпение, благодаря которым они и отмечают эту знаменательную дату. Не забыл Иосиф Пригожин и поделиться секретами семейного долголетия: "идти навстречу, уступать, прощать и понимать".

К слову, начало их семейной жизни было немного омрачено ультиматумом певицы. Валерия искренне верила, что разведется с Иосифом если возьмет его фамилию. Но продюсер так сильно хотел соединиться с любимой, что пошел у нее на поводу. Плюнувший на Валерию Иосиф Пригожин решил: пусть остается под старой фамилией, лишь бы была спокойна.



