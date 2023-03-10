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"Молю бога каждый день": Брухунова отказалась от ребенка после разрыва с Петросяном

Брухунова смирилась с ситуацией.
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Жена комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова впервые стала матерью в марте 2020 года. Юмористу на тот момент было 75 лет, но это не смутило пару. Теперь пара с удовольствием воспитывает трехлетнего Вагана, которого назвали так в честь отца Петросяна.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Татьяна Брухунова помощница Евгения Петросяна

Рождение ребенка Петросян и Брухунова хранили как сакральную тайну и поначалу скрывали от общественности. Но сейчас юморист охотно говорит о своем наследнике, а Брухунова рассуждает об опыте материнства.

На днях подписчица спросила жену Петросяна, будет ли она хорошей свекровью. Конечно, трудно себя представить в такой роли, когда твоему сыну всего три. Но время быстротечно.

"Я молю бога каждый день о мудрости, силе духа и терпении. Сын – не моя собственность, и я хочу надеяться, что приму любой его выбор с радостью в сердце", – ответила жена Евгения Петросяна, условно отказываясь от кровинушки ради личного счастья.

Излагая мысли таким образом, Татьяна Брухунова словно уже смирилась с тем, что сын может притащить в дом мегеру, которая по закону будет претендовать на все его богатое наследство. Возможно, на такие философские и не самые радужные мысли ее натолкнул недавний разрыв интересов с Евгением Петросяном. Супруги на время расстались. Комик ушел на спектакль с друзьями в Москве, пока его жена прохлаждалась с компанией у Баренцева моря.

Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/ Russian Look/ Globallookpress.com
Автор: 10 марта 2023, 21:24 Источник: соцсети • Требует проверки
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Богатая жизнь скромной помощницы Евгения Петросяна

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