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"Мы в браке": скрытный партнер Бузовой заявил о пополнении в семье

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После скандала с Ольгой Бузовой он потерял работу.

В 2021 году Ольга Бузова вышла на сцену МХАТ имени Горького в постановке "Чудесный грузин". На некоторое время многие театральные деятели, в том числе художественный руководитель данного учреждения культуры Эдуард Бояков, стали партнерами поп-дивы.

Однако вскоре разразился скандал с Бузовой, после которого поющая телеведущая покинула театр, а Бояков уволился из него. Правда, он поступил как скрытный человек и не стал озвучивать конкретных причин ухода их МХАТа.

А недавно 58-летний Бояков сообщил о пополнении в семье. Супруга Людмила подарила продюсеру четвертого ребенка. Он появился на свет в январе этого года. "Мы живем в венчаном браке. Нашему ребенку вот сейчас исполняется 40 дней", – рассказал деятель культуры в недавнем интервью Вячеславу Манучарову.

Людмила является второй супругой бывшего художественного руководителя МХАТа. Эдуард познакомился с ней 12 лет назад. У супругов есть еще трое детей – одна дочь Анна и двое сыновей – Захар и Савва. А еще у Боякова есть наследница Софья от первого брака и внебрачная взрослая дочь, о существовании которой не знал долгие годы.

Напомним, после того, как Ольга Бузова лишилась роли в спектакле "Чудесный грузин", она устроила скандал и обвинила постановщика в предвзятости. Кто, кроме поющей телеведущей, объявил войну театру, ранее писали "Дни.ру".

27 февраля 2023, 21:20
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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