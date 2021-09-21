"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

Специальный приз жюри "За служение русскому реалистическому искусству" на завершившемся 19-м фестивале кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске получила Народная артистка РСФСР Светлана Коркошко за главную роль в спектакле "Фаина. Птица, парящая в клетке". Созданный ею на сцене образ Раневской настолько точен, что порой кажется, будто это сама Фаина Георгиевна перед нами. Интонация, походка, мимика – попадание фантастическое! Это высший пилотаж актерской профессии и существования на сцене. 30 октября на сцене ЦДЛ игрой Коркошко смогут насладиться и москвичи Пока же корреспондент "Дни.ру" поздравил феноменальную актрису с заветным "Журавлем".

Фаины Раневской нет с нами уже почти сорок лет. Но до сих пор люди влюбляются в роли актрисы, обсуждают ее неустроенную личную жизнь и цитируют остроумные выражения. Подобный интерес вдохновил продюсера, режиссера и драматурга Стеллу Самохотову в соавторстве с драматургом Софьей Лежневой на создание спектакля "Фаина. Птица, парящая в клетке". Когда же пьеса была готова, встал вопрос о том, кто может сыграть великую Фаину Георгиевну. Да и можно ли вообще ее сыграть?! Варианты рассматривались разные, но выбор пал на Светлану Коркошко. Оказалось, что лучшей кандидатуры найти просто невозможно.

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"Я согласилась не сразу. – признается Светлана Ивановна. – Думала: "Ну какая я Раневская?!" А сегодня, когда после спектакля выхожу на поклоны и слышу аплодисменты, вижу слезы на глазах у зрителей, то полагаю, что, может быть, и не ошиблась, дав согласие на эту роль. Думаю все же, это не мне, а Фаине Георгиевне хлопают. Мне, кстати, посчастливилось ее видеть – в начале 80-х в спектакле театра имени Моссовета "Дальше – тишина".

Сама же Светлана Коркошко много лет была звездой МХАТа имени Горького. В 1967 году она дебютировала там в роли Нины Заречной в чеховской "Чайке", поставленной Борисом Ливановым. Среди ролей, сыгранных на прославленной сцене, – Ирина, а позже Ольга в "Трех сестрах", Мария Стюарт, Варвара Михайловна в "Дачниках" и Надежда в "Последних" Максима Горького.

После драматического раскола Художественного театра в 1987 году Коркошко стала актрисой МХАТа им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С этого момента творческая биография Светланы Ивановны начала окрашиваться в мрачные тона. Она фактически "замолчала" на 20 лет, так как новый худрук не давала ей ролей (это схоже и с судьбой Фаины Георгиевны!). Светлана Коркошко ждала милости долгие годы и, так и не дождавшись, ушла из МХАТа. И сегодня в легендарном здании на Тверском бульваре она почти не бывает.

"Мне нелегко приходить туда: я слишком долго ощущала боль после ухода, — вздыхает актриса. – Там кругом ведь все родное – здесь у меня то-то было, тут я репетировала, а там играла спектакль. Успокаиваю себя тем, что это уже другой театр, что там другие люди, что только стены остались прежние и что на свете есть масса других поводов для огорчения".

"Снова я пришла во МХАТ спустя 13 лет после ухода – уже в качестве зрителя, когда меня приглашали на премьеру "Трех сестер". (В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения А. Чехова, 120 лет – пьесе "Три сестры" и 80 лет знаменитой мхатовской постановке В. Немировича-Данченко. К этой дате единственный сохранившийся спектакль великого режиссера был восстановлен – Прим. ред.), – призналась актриса. – Я пришла и поддержала их – пожелала им, чтобы хорошо играли, чтобы приглашали талантливую молодежь, которая может не просто прочесть слова, а проникнуться глубоким содержанием этих слов. Потом приходила смотреть нашумевшего "Лавра", правда, осилила только до антракта. Ну, а на спектакль с Бузовой идти не планирую".

Сегодня, спустя много лет, Коркошко раскрыла причину, по которой в свое время рассталась с Художественным театром. "Я ушла, поскольку не могла существовать в театре как в безвоздушном пространстве, практически без работы, без ролей, которых меня систематически лишали. Татьяна Васильевна Доронина ведь совмещала должности худрука и директора театра. Бывало, даст мне роль – на сцене огромный успех. Но на следующий день меня уже с этой роли снимают. И в принципе я могу ее понять: она была "повелительницей", чувствовала, что потеряет большую часть своей, ничем неограниченной, значимости, если полностью не загонит меня в тень. А я — вы поймите! – я ведь внутренне свободный человек, как гроза над широченной украинской степью, в которой я ребенком гуляла и которую впитала. И внутреннего рабства, желания угодить начальству, прикинувшись серой мышью, во мне нет. Как результат — отсутствие достойной работы. Я уж не говорю о зарплате... А идти и просить о чем-либо гордость не позволяла. К тому же возникало стойкое ощущение, что театр утрачивает свое уникальное значение. А остававшееся в нем живое стало быстро таять".

Сегодня Татьяна Доронина не у дел – в последний раз выходила на сцену в декабре 2018 года, когда играла Вассу Железнову, и с тех пор ведет затворнический образ жизни. "Теперь Татьяна Васильевна сама "у разбитого корыта", и не позавидуешь тому положению, в котором она оказалась — говорит Коркошко. – Но все-таки я надеюсь на изменения. Знаете, Бог ведь ждет до последнего нашего вздоха, чтобы мы к нему обратились".