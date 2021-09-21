Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Заявивший о разводе Тарзан уехал из России
"Нет слов": располневшая дочь Гузеевой задрала юбку перед камерой
"Как дед с внучкой": Петросяна с женой застали в интимный момент
Пресняков высказался о недуге старшего сына после новости о тяжелом состоянии
Обнажившая грудь Высоцкая предалась страсти с мужем на людях
партнеры
Вторник
21 сентября
Лента новостей
14:38
Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье
14:33
"Мы не приемлем такие заявления": в Кремле отреагировали на слова Турции о выборах в Крыму
14:32
Заворотнюк изменилась до неузнаваемости после болезни: Недоженщина
14:25
Избитая жена режиссера предостерегла Пересильд: Следует быть осторожной
14:22
Видео сосущей Кошкиной показали на федеральном канале
14:22
Онищенко призвал сократить новогодние праздники в России
14:14
Унижал, брил наголо и орал: Чехова поделилась деталями последней встречи с покойным отцом-тираном
14:06
"Все очень плохо": обезображенная дочь Пригожина накинулась на косметолога
13:58
"Дождалась!": Бузова страстно вцепилась в порвавшего с дружком Лазарева
13:54
Семь человек прооперировали: семья Пригожина и Валерии угодила в больницу
13:51
"Выбрал бедную, чтобы забрать ребенка": заявлено о насилии в семье звезды турецких сериалов
13:48
Врач предупредила россиян об опасном виде чая
13:40
Зарубежные СМИ обвинили Путина в пустеющих магазинах Великобритании
13:35
"Росатом" спасает носорогов: завершился первый этап проекта Rhisotope
13:31
Потерявшая работу Лазарева взялась за рюмку
13:29
Невролог назвала ранние признаки болезни Альцгеймера
13:25
Таинственно исчезнувшая после помолвки Спирс вышла на связь: Это не она!
13:12
"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной
12:59
"Это очень тяжело": заплаканная Слава рассказала о семейной трагедии
12:47
Звезда "Деффчонок" провела религиозный обряд над дочкой в особый день
12:41
Звезда "Чик" о демонстрации своих прелестей маленькому сыну: Нет никакой проблемы
12:33
Экс-глава МИД Украины о давлении со стороны России после выборов в Госдуму: Грядет жесткая волна дестабилизации
12:32
Рядом с Валечкой: гроб с внезапно умершим Фирсовым закопали возле Легкоступовой
12:32
В России за сутки выявили более 19 тысяч больных ковидом
12:10
Что-то случилось? Кудрявцева пропала без вести
11:52
"Все бабы": преданная Прилучным Муцениеце плюнула в мужчин-актеров
11:52
Врач объяснил смысл музыки во время хирургических операций
11:48
"12 лет мы вместе": Плюнувший на Карпович Прилучный обнародовал интимную связь
11:45
Названа настоящая причина суда Гагариной с Исхаковым: В страшном сне никогда бы не приснилось
11:36
Слезы российских стариков: умершую от рака Татьяну Голикову с почестями похоронили на Троекуровском кладбище
11:16
"Буду любить": Чехова согласилась принять внебрачных детей бывшего мужа
11:13
Откровенные снимки и борьба с опухолью: как живет сыгравшая Хадижу в "Клоне" Карла Диас
10:50
Рассказавший о раке Газманов нашел спасение: Очень плохо
10:38
"Жену надо слушаться!": Ягудин показал огромный синяк на лице
10:22
Хакеры раскрыли скандальный план ВС Украины по Донбассу
10:01
"Чтоб не слетели": сильно втянувшей живот Бузовой пришлось крепко держать трусы
09:42
Изувеченного сына Плющенко и Рудковской заставили работать: Сломал бы на льду, не так обидно было бы
09:23
Украинский политик Мураев назвал Зеленского идиотом: Поставит на колени все население
09:19
"Фрики всегда были и будут": Дунаевский крепко приложил Моргенштерна
09:10
Зачем забивать голову: отсутствие образования не волнует 19-летнего блогера-миллионера Милохина
08:57
Отдавшую яйцеклетку другу-гею Королеву вывели на чистую воду: Огромный позор
08:48
Россиян предупредили о подорожании овощей и фруктов к концу года
08:43
Брак разрыдавшегося на публике Газманова оказался под угрозой
06:48
"Прибавилось забот": Что случилось с брошенными детьми Тимати
04:39
Киш с семгой и шпинатом: рецепт от Юлии Высоцкой
02:27
Лазарева бросила извращенца Панина на чужбине после слухов о разводе
00:12
Рождение Пресвятой Богородицы: Что нельзя делать 21 сентября
21:54
Изменившаяся Барановская вызвала переполох: Вылитая Пугачева
21:53
В Домодедове задержали приезжих с крупной партией наркотика
21:46
Формы Кравец не смогли возбудить сына Сафронова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Сошла с ума!": Воющую мимо нот Бузову пнула Собчак
"Это уже давно не театр": Олешко взорвался после спектакля Бузовой во МХАТе
"Мальчик больной" : Цымбалюк-Романовская рассказала о лжелюбовницах Шаляпина
Опасное состояние: Королевой вызвали бригаду медиков после признания о внебрачной дочери
Любовник Пугачевой раскрыл правду об отношениях с Примадонной
Центризбирком опубликовал первые результаты выборов в Госдуму
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

Специальный приз жюри "За служение русскому реалистическому искусству" на завершившемся 19-м фестивале кино и театра "Амурская осень" в Благовещенске получила Народная артистка РСФСР Светлана Коркошко за главную роль в спектакле "Фаина. Птица, парящая в клетке". Созданный ею на сцене образ Раневской настолько точен, что порой кажется, будто это сама Фаина Георгиевна перед нами. Интонация, походка, мимика – попадание фантастическое! Это высший пилотаж актерской профессии и существования на сцене. 30 октября на сцене ЦДЛ игрой Коркошко смогут насладиться и москвичи Пока же корреспондент "Дни.ру" поздравил феноменальную актрису с заветным "Журавлем".
прочитано 544 раза

Фаины Раневской нет с нами уже почти сорок лет. Но до сих пор люди влюбляются в роли актрисы, обсуждают ее неустроенную личную жизнь и цитируют остроумные выражения. Подобный интерес вдохновил продюсера, режиссера и драматурга Стеллу Самохотову в соавторстве с драматургом Софьей Лежневой на создание спектакля "Фаина. Птица, парящая в клетке". Когда же пьеса была готова, встал вопрос о том, кто может сыграть великую Фаину Георгиевну. Да и можно ли вообще ее сыграть?! Варианты рассматривались разные, но выбор пал на Светлану Коркошко. Оказалось, что лучшей кандидатуры найти просто невозможно.

ПО ТЕМЕ

Гребет лопатой: получающая 530 тысяч в месяц Доронина более двух лет не появляется на работе

"Я согласилась не сразу. – признается Светлана Ивановна. – Думала: "Ну какая я Раневская?!" А сегодня, когда после спектакля выхожу на поклоны и слышу аплодисменты, вижу слезы на глазах у зрителей, то полагаю, что, может быть, и не ошиблась, дав согласие на эту роль. Думаю все же, это не мне, а Фаине Георгиевне хлопают. Мне, кстати, посчастливилось ее видеть – в начале 80-х в спектакле театра имени Моссовета "Дальше – тишина".

Светлана Коркошко. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сама же Светлана Коркошко много лет была звездой МХАТа имени Горького. В 1967 году она дебютировала там в роли Нины Заречной в чеховской "Чайке", поставленной Борисом Ливановым. Среди ролей, сыгранных на прославленной сцене, – Ирина, а позже Ольга в "Трех сестрах", Мария Стюарт, Варвара Михайловна в "Дачниках" и Надежда в "Последних" Максима Горького.

Сцена из спектакля "Фаина. Птица, парящая в клетке". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

После драматического раскола Художественного театра в 1987 году Коркошко стала актрисой МХАТа им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С этого момента творческая биография Светланы Ивановны начала окрашиваться в мрачные тона. Она фактически "замолчала" на 20 лет, так как новый худрук не давала ей ролей (это схоже и с судьбой Фаины Георгиевны!). Светлана Коркошко ждала милости долгие годы и, так и не дождавшись, ушла из МХАТа. И сегодня в легендарном здании на Тверском бульваре она почти не бывает.

Сцена из спектакля "Фаина. Птица, парящая в клетке". Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Мне нелегко приходить туда: я слишком долго ощущала боль после ухода, — вздыхает актриса. – Там кругом ведь все родное – здесь у меня то-то было, тут я репетировала, а там играла спектакль. Успокаиваю себя тем, что это уже другой театр, что там другие люди, что только стены остались прежние и что на свете есть масса других поводов для огорчения".

"Снова я пришла во МХАТ спустя 13 лет после ухода – уже в качестве зрителя, когда меня приглашали на премьеру "Трех сестер". (В 2020 году исполнилось 160 лет со дня рождения А. Чехова, 120 лет – пьесе "Три сестры" и 80 лет знаменитой мхатовской постановке В. Немировича-Данченко. К этой дате единственный сохранившийся спектакль великого режиссера был восстановлен – Прим. ред.), – призналась актриса. – Я пришла и поддержала их – пожелала им, чтобы хорошо играли, чтобы приглашали талантливую молодежь, которая может не просто прочесть слова, а проникнуться глубоким содержанием этих слов. Потом приходила смотреть нашумевшего "Лавра", правда, осилила только до антракта. Ну, а на спектакль с Бузовой идти не планирую".

Сегодня, спустя много лет, Коркошко раскрыла причину, по которой в свое время рассталась с Художественным театром. "Я ушла, поскольку не могла существовать в театре как в безвоздушном пространстве, практически без работы, без ролей, которых меня систематически лишали. Татьяна Васильевна Доронина ведь совмещала должности худрука и директора театра. Бывало, даст мне роль – на сцене огромный успех. Но на следующий день меня уже с этой роли снимают. И в принципе я могу ее понять: она была "повелительницей", чувствовала, что потеряет большую часть своей, ничем неограниченной, значимости, если полностью не загонит меня в тень. А я — вы поймите! – я ведь внутренне свободный человек, как гроза над широченной украинской степью, в которой я ребенком гуляла и которую впитала. И внутреннего рабства, желания угодить начальству, прикинувшись серой мышью, во мне нет. Как результат — отсутствие достойной работы. Я уж не говорю о зарплате... А идти и просить о чем-либо гордость не позволяла. К тому же возникало стойкое ощущение, что театр утрачивает свое уникальное значение. А остававшееся в нем живое стало быстро таять".

Светлана Коркошко. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Сегодня Татьяна Доронина не у дел – в последний раз выходила на сцену в декабре 2018 года, когда играла Вассу Железнову, и с тех пор ведет затворнический образ жизни. "Теперь Татьяна Васильевна сама "у разбитого корыта", и не позавидуешь тому положению, в котором она оказалась — говорит Коркошко. – Но все-таки я надеюсь на изменения. Знаете, Бог ведь ждет до последнего нашего вздоха, чтобы мы к нему обратились".

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Автор: 21 сентября 2021, 13:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лолита расплакалась перед Михалковым

комментарии

Ответить:

Верю (Станиславский)
Пожаловаться Ответить
Доронина пошла на сделку с Бояковым и Прилепиным (необольшевичками), получила ежемесячные отступные в пол ляма и затихла на время. Затем начала писать подметные письма в ЦеКа к Путину. Вот смех. А вы знаете, господа, театр начинается с вешалки, а распад театра начинается задолго до прихода туда разных бояковых. Когда можно измываться над Новиковым (на минуточку - фронтовиком, как это делал Завадский), когда все в САТИРЕ знали за что Яцекович-Васильева получала рольки от падкого Плучека. И вот теперь мы знаем и понимаем трагедию прекрасной актрисы и несгибаемого человека Светланы Коркошко.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Боль после ухода": известная актриса о причинах разрыва со МХАТом и печальной участи Дорониной

Какая кошка пробежала между ними
Шоу-бизнес

Названа настоящая причина суда Гагариной с Исхаковым: В страшном сне никогда бы не приснилось

Скандал продолжается
Сериалы

Звезда "Деффчонок" провела религиозный обряд над дочкой в особый день

Она показала фото
Шоу-бизнес

Слезы российских стариков: умершую от рака Татьяну Голикову с почестями похоронили на Троекуровском кладбище

Большое горе для всех

Гороскоп

Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов
Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября 2021 года
Гороскоп на сентябрь 2021 года

Здоровье

Воробьев отреагировал на рост числа госпитализаций с COVID-19 в Подмосковье
В России за сутки выявили более 19 тысяч больных ковидом
Почти 20 тысяч человек заразились коронавирусом в России за сутки
Детям может понадобиться госпитализация: россиян предупредили об опасном вирусе

Спорт

Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"
"При смерти": Врачи нашли у Хоркиной дыру в легких
Авербух сделал заявление об алкоголизме близкой женщины: Лицо запитое

Регионы

В Домодедове задержали приезжих с крупной партией наркотика
Кемеровчанин зарезал мужчину из-за просьбы угостить сигаретой
В подмосковных лесах размножился ядовитый гриб
Автовладельцев в Подмосковье предупредили о сильнейшем ливне
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+