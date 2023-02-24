"После такого только цистит": показавшую округлившийся живот Бузову отправили к врачу

Певица обнаружилась в необычном месте.

Несколько недель назад Ольга Бузова улетела из России в Южную Африку на съемки нового сезона шоу "Звезды в Африке". За это время певица заметно преобразилась.

Мало того, что знаменитость довольно быстро загорела, ее формы стали стали значительно более округлыми. Исключением не был и живот, который обратил на себя пристальное внимание пользователей Сети.

Свежие фото и видео, сделанные в жаркой стране, вызвали бурное обсуждение юзеров. Бузова всегда давала немало поводов для критики, но откровенные наряды подействовали на обывателя, как красная тряпка на быка.

Недавно певица обнародовала видео, на котором позирует у водопада. Тело артистки скрыли только купальник и платье-сетка. "Всю красоту испортила своим присутствием", "Да что ли ей еще выкладывать, если у человека ни котенка, ни ребенка, мужика для постели — и то нет!", "Ой, только не пишите мне, что я завидую, я вас умоляю, у меня все и все есть! Через две недели лечу на Бали! Просто ее можно понять, природа требует свое! На 99% постов Оля себя рекламирует, а ведь умная девушка и много делает чего хорошего и доброго, лучше бы про это посты были", "Ну оставайся там жить на ПМЖ, зачем эта Москва тебе?", "Бездетная баба, можно посочувствовать. Каждый кузнец своего счастья. У нее оно в хайпе и песиках", "Для того, чтобы тебя кто-то раздел, нужно быть одетой для начала", — написали злые языки.

Кто-то из подписчиков Ольги отметил, что сидение на холодном камне может выйти боком. Другие люди согласись с этим и отправили Бузову к врачу. "После таких позирований только цистит", — отметил юзер.

Стоит отметить, что част пользователей польстили кумиру. "Ай, можно сознание потерять от такой красоты! Это невероятно!", "Благодарю за этот прекрасной вид. Красивый фон, красивая девушка – гармония", — поделились впечатлениями доброжелатели.

