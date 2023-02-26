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Бузова, Собчак, Водянова: Шесть российских звезд, которым не досталась пышная грудь

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Маленькая, да удаленькая!

В мире российского шоу-бизнеса и такое бывает: вроде талантом Боженька обделил, а вот в плане внешности что-то упустил. Наверное, не стоит объяснять, насколько важны параметры в продвижении по карьерной лестнице, если речь идет именно об этой индустрии. Но эти шесть красавиц, хотя и не получили пышную грудь, в отличии от конкуренток смогли достичь определенных вершин.

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Грудь артистки странный предмет – то она есть, то ее нет. Примерно так шутят пользователи на просторах Интернета про Ольгу Бузову, у которой время от времени вырастают буфера, а потом снова теряются. Злые языки даже советуют в комментариях под откровенными снимками дойти уже наконец-то до пластического хирурга. Но поющая телеведущая слишком сильно любит своих малышек и надеется встретить человека, который будет относиться к ним так же.

Ксения Собчак

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандально известная журналистка в первые годы своего появления на телевидении расставила все точки: ее грудь, несмотря на маленький размер, самая красивая в мире. С годами позиция у Ксении Собчак не изменилась, а на операцию по увеличению бюста она так и не решилась.

"Она у меня маленькая, но, поверьте, очень удаленькая", – сказала в 2017 году журналистка.

Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Прославленная певица, даже будучи пышкой, не могла похвастаться пышным бюстом. А когда пошла на экстремальное похудение, вообще растеряла объемы в этой области. Отсутствие хотя бы намека на бугорки нередко подмечают пользователи под ее снимками: мол, в артистке нет ничего сексуального. Но Полина Гагарина продолжает носить наряды с декольте и выглядеть шикарно

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com

Знаменитой блондинке тоже частенько достается за ее нулевой размер. "Сиси сделать не хотите?", – время от времени задают Юлии Ковальчук вопрос в соцсетях. Звезда, обзаведясь потрясающей самооценкой и любящим мужем, с иронией отвечает, что сделать-то можно, вот только имплантам будет не на чем держаться.

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Актрисе тоже не посчастливилось стать обладательницей шикарных форм. Но она никогда не комплексовала на этот счет. В микроблоге Натальи Рудовой можно найти массу фотографий, где она предстает в одежде, сквозь которую просвечивают ее малышки. Конечно, в восторге не все поклонники. Но главное, чтобы блондинку устраивал

Наталья Водянова

Наталья Водянова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

Известная во всем мире модель нередко терпит нападки из-за маленькой груди. "Если для кого-то бюст — самое главное в жизни, то их остается только пожалеть", – сказала как-то Наталья Водянова. Зато звезда смогла обмануть время, ведь, став многодетной мамой, она абсолютно не стареет, а рядом со старшим сыном выглядит ровесницей.

26 февраля 2023, 20:34
Ксения Собчак. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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