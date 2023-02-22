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"Откуда?": горячая Бузова шокировала наливной грудью

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Ольга Бузова довела поклонников до исступления.

Две недели назад Ольга Бузова улетела из России в ЮАР на съемки нового сезона шоу "Звезды в Африке". Телеведущая все это время публикует в соцсетях фото и видео, сделанные в жаркой стране. Она успела показать десятки образов. Но поклонники обратили внимание вовсе не на наряды звезды, а на ее формы.

Фанаты заметили, что Бузова поправилась. Однако никто не считает тот факт, что Ольга раздалась вширь, негативным, ведь телеведущая стала выглядеть еще горячее. На некоторых кадрах можно увидеть наливную грудь 37-летней поп-дивы. "Откуда такой размер?", – спрашивают удивленные поклонники.

Стоит отметить, что Бузова никогда не прибегала к пластической хирургии. Еще будучи женой Дмитрия Тарасова, телезвезда планировала увеличить грудь, но в какой-то момент она передумала. Знаменитость стала гордиться своей фигурой и не обращать внимания на мнения других людей.

Что касается личной жизни Ольги Бузовой, то это тайна. Ходят слухи, что телеведущая с кем-то встречается. Но сама звезда не комментирует сплетни. По официальной версии, поп-дива одинока после разрыва с блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA.

22 февраля 2023, 18:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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