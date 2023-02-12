Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Почти каждая звезда хоть раз сталкивалась с тем, что посторонние люди видели то, что не было предназначено для их глаз. Взять, например, интимные фотографии: кто-то, как Скарлетт Йоханссон, стал жертвой хакеров, кто-то случайно сам выложил их, но найдутся и те, кто сделал это, как убеждают хейтеры, специально. Например, Ким Кардашьян.
В 2007 году разыгрался жуткий скандал: Ким Кардашьян, подругу Пэрис Хилтон все пользователи интернета смогли узнать с другой стороны. Развлечения с темнокожим репером долго бороздили просторы всемирной паутины, а сама Ким вначале убеждала всех, что это подделка, а затем сказала, что не имеет к его распространению никакого дела. Антифанаты же уверены, что постаралась мать семейства Кардашьян, ведь именно после "слива" популярность девушки подскочила до небес.
Скарлетт Йоханссон, будучи замужем за Райаном Рейнольдсом, часто баловала его "клубничкой", за что и поплатилась: хакеры опубликовали всю "обнаженку" на радость фанатам пышногрудой блондинки.
Наташа Королева и Тарзан на видеоролике, опубликованном шантажистами, отдавали друг другу супружеский долг. По словам Сергея Глушко (Настоящее имя Тарзана – Прим. ред.), хакеры потребовали выкуп за данные с украденного телефона и, получив отказ, пополнили Сеть пикантными моментами пары.
Ольга Бузова вслед за Скарлетт Йоханссон захотела порадовать своего мужа "клубничкой". В преддверии развода крупным планом сняла все, что может потерять Дмитрий Тарасов. Но приевшиеся прелести жены ему уже набили оскомину, поэтому он не передумал. В итоге развод состоялся, а Ольгу потом еще больше года шпыняли за развратность, что весьма любопытно, ведь, по слухам, именно Тарасов и слил в Сеть материалы.
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков – еще одни Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть. Артисты "вспыли" обнаженными на страничке экс-солиста группы "БиС" Влада Соколовского. Хакеры тогда знатно потрудились: взломали и телефоны, и социальные сети. Снимки были вскоре удалены, но те, кто успел увидеть все изгибы, больше не сможет стереть их из памяти.
Анастасия Волочкова утверждает, что снимки ее близости с очередным женихом слил он сам, хоть мужчина и уверял всех, что к конфузу приложили руку злоумышленники. Опередим вас, ответив на самый злободневный вопрос: без шпагата не обошлось.
Ксения Собчак также попалась хакерам: в Сеть они выложили снимки, которые та хотела отправить своему возлюбленному и ту, где полностью голая телеведущая усыпана лепестками роз. Кроме того, в своем блоге Ксения засветила свои интимные детали, опубликовав фото из купели. А самую пикантную свою зону она однажды отправила, по слухам, мужу певицы Глюкозы.