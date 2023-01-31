"Чтоб глотала и принимала": удаливший яичко Шура ищет невесту в "Давай поженимся"

Шура шокировал публику.

О личной жизни Александра Медведева (певца Шуры, — Прим. ред.) ничего неизвестно. Он предпочитает скрывать, с кем делил или делит ложе. При этом артист не раз признавался, что мечтает о наследнике. Однажды артист рассказал, что планирует обратиться за помощью к суррогатной матери. Недавно об этом вспомнили в шоу "Злые языки", которое выходит на RuTube.

Ведущие попросили Шуру поведать о плахах по продолжению своего рода, однако тот отказался. "Я зарекся обсуждать это", – сказал певец. По правилам проекта, певец, уклонившись от обсуждения чего-либо, должен был выполнить наказание. Ведущие предложили Медведеву оставить заявку на сайте шоу "Давай поженимся". Тот согласился.

Шура в шутку написал, что ищет страшную, носатую, умную как Виктория Боня и похожую на лошадь невесту. "Умеющую принимать и глотать", – добавил артист, имея в виду покладистый характер воображаемой любовницы. "Ты будешь приходить домой и видеть, что тебя ждет полулошадь, получеловек", – пошутила одна из ведущих шоу, блогер Наталья Краснова.

Напомним, однажды Шуре диагностировали онкологию. Из-за заболевания артист лишился мужского органа. Врачам пришлось удалить яичко, чтобы певец мог жить дальше здоровым.