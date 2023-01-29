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Шоу-бизнес
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com | Фото: t.me/maxfadeev1
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com

Гагарина, Фадеев, Ходченкова: экстремально похудевшие звезды России

Эти звезды шоу-бизнеса избавились от лишних килограммов.
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Пышные формы одной из самых известных звезд российского шоу-бизнеса Анфисы Чеховой помнят по сей день, поэтому поклонники не перестают восхищаться нынешней стройностью 45-летней знаменитости. Телеведущая уверяет: она избавилась от нескольких десятков килограммов всего за два года благодаря диете и йоге, без каких-либо препаратов или операций.

Фото: www.globallookpress.com

Не так давно преображением поразил певец Александр Медведев, более известный как Шура. Он сбросил 35 килограммов меньше чем за год. Кажется, что такое невозможно, но артист доказал: если сильно захотеть, то можно все. Правда, похудеть его заставила угроза жизни. Грыжа в желудке могла обернуться раковой опухолью. Испугавшись за свое здоровье, артист сел на строгую диету.

Фото: www.globallookpress.com

Благодаря диетам худеет и Светлана Ходченкова. Актриса никогда не имела избыточную массу тела, но даже она стремится к некоему идеалу. Звезда фильма "Росомаха. Бессмертный" отказалась от некоторых продуктов и занялась танцами на пилоне, чтобы выглядеть еще стройнее. В последнее время поклонники переживают за Светлану, ведь та, по их мнению, стала выглядеть очень худой.

Фото: www.globallookpress.com

Полина Гагарина в начале своей карьеры была довольно упитанной, о чем свидетельствуют архивные фотографии. Но чем старше артистка становилась, тем стройнее она выглядела. Сейчас фигура некогда пухлощекой барышни выглядит потрясающе. Как говорится, женщины завидуют, а мужчины восхищаются.

Фото: www.globallookpress.com

Максим Фадеев переплюнул всех в шоу-бизнесе и сбросил 100 килограммов за год. По словам продюсера, избавиться от лишнего веса его заставило отражение в зеркале. Он также уверяет, что не делал ни подтяжку лица, ни липосакцию. Музыкант скорректировал питание, избавился от вредных привычек и завел полезные.

Фото: www.globallookpress.com | Фото: t.me/maxfadeev1

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 29 января 2023, 22:17 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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