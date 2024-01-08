(Александр Медведев) Шура певец

Александр Медведев родился в 20 мая 1975 года в Новосибирске. Настоящий отец певца – Владимир Шапкин. О нем ничего не известно. После рождения сына мать Светлана вышла замуж во второй раз, за Николая Медведева. От отчима малыш унаследовал фамилию. Через три года у Саши появился брат Михаил, который в будущем стал бизнесменом. Братья не ладили друг с другом. Один раз во время очередной перепалки младший брат выбил будущему артисту три передних зуба. Из-за этого Шура отказывался от обучения с педагогами, и ему тяжело давалась наука вокала.



Ни отчим, ни родной отец не уделяли ему внимания, а мама отдала в детдом девятилетнего ребенка. Чуть позже его забрала бабушка Вера Михайловна. Она работала шеф-поваром в ресторане "Русь". В этом месте начнется путь Александра как исполнителя. В 12 лет после исключения из школы со справкой о неполном среднем образовании молодой исполнитель начал выступать в ресторане. Артисту не было интересно общение со сверстниками, он стремился к взрослым людям и шумным компаниям.

Молодой исполнитель решил окончить курсы дизайнеров-флористов в Риге, когда ему было 18, он поехал покорять Москву. Свою известность музыкант приобрел за счет неординарной внешности и эпатажного исполнения. Одной особенностью музыканта было отсутствие передних зубов, вследствие этого он не мог выговаривать некоторые буквы. Это сильно повлияло на стиль исполнения. Но это было временной отличительной чертой артиста, потому что в январе 2003 года он вставил зубные протезы.

Два первых альбома Александр записывал совместно с Павлом Есениным, который стремился всячески помогать развитию артиста. Через несколько лет молодой исполнитель начал сотрудничать со многими знаменитостями, такими как Алла Пугачева и Дмитрий Маликов.

В 2004 году у Шуры выявили рак яичка. После всех процедур он передвигался на коляске, не мог ходить, все это сопровождалось тремором правой руки, который длился полтора года. В это же время пик популярности певца прошел, и интерес к его персоне пошел на спад. Артист начал употреблять наркотики. К концу нулевых он прошел полную реабилитацию и вернулся на сцену.

В 2015 году он принял участие в проекте "Один в один" на телеканале "Россия 1". Для участия в шоу Шуре пришлось вернуть былую форму: он стал заниматься плаванием, брал уроки по вокалу у итальянского педагога и придерживался диеты.

В 2016 году в программе "Пусть говорят" артист попытался помириться со своей матерью, однако передача не сблизила мать и сына.

Личная жизнь

Певец пытается держать свою личную жизнь в тайне. Но на свой юбилей в 2010 году Шура представил общественности свою избранницу Лизу Тучнину. Со слов артиста, девушка отлично понимала и чувствовала его внутренний мир. Стали появляться слухи о скорой свадьбе, но брак так и не был заключен.

В 2017 году Александр сказал, что ему комфортно наедине с самим собой. Он заявил, что мечтает о создании собственной семьи. Певец даже думал о приемных детях, но решиться на такой шаг ему пока тяжело.

Альбомы и синглы

1997: Shura (альбом)

1998: Shura-2 (альбом)

1999: "Сказка" (альбом)

2001: "Благодарю второе дыхание" (альбом)

2003: News (альбом)

2004: "Запретная любовь" (сингл)

2011: "Новый день" (альбом)

2012: "Сердце бьется", "Молитва” (синглы)

2014: "Смех и слезы" (сингл)

2015: "Сны", "Наше лето" (синглы)

2016: "Сердце бьется", "Пингвины” (синглы)

2017: "Подруга" (сингл)

2018: "Важное что-то" (сингл)

2019: "На стиле 90-х", "Слушай" (синглы)

