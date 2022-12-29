Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела

Год у певца Шуры был интересный и плодотворный, но кто знал, что закончится он именно так.

Александр Медведев полюбился многим россиянам благодаря своим эпатажным образам и таким же концертам, клипам и песням. Все, что он когда-либо делал – яркое и запоминающееся. Пожалуй, такой подход певец Шура выбирает ко всему, к чему прикасается.

Даже мимо рекламных роликов его выступлений невозможно пройти. Накануне музыкант показал один из них и явно удивил поклонников. Он, как и многие представители отечественного шоу-бизнеса, 31 декабря собирается работать. Далеко решил не уезжать, а потому будет развлекать гостей одного из заведений в Москве.

Собственно, это он и решил сообщить своим фанатам, опубликовав короткое видео. В кадре он в ярком костюме стоит окруженный салютами – буквально сгорает в пожаре от огней фейерверков. Потом фигура певца Шуры исчезает во тьме, как будто его больше нет в этом ролике.

Но от тела артиста кое-что осталось: он вновь появляется в виде отрывка из одного из его клипов. А в финале вновь пропадает – его изображение сменяют надписи с местом проведения выступления музыканта. Вот так креативно и ответственно звезда отнеслась к анонсу!

Кажется, что после Нового года Александр Медведев не собирается долго отдыхать. Как передает URA.ru, в начале февраля он уже появится в Перми. Для гостей певец Шура выступит в одном из ночных клубов, пообещав гостям исполнить полюбившиеся хит и новые песни.