"Жру все!": отрезавший желудок 47-летний Шура плюнул на диеты и стал расширяться

Когда певец Александр Медведев похудел на 35 килограммов, публика недоумевала. Мол, как же ему это удалось? Сейчас же на певца снова напал страшный жор. Он признался в этом корреспонденту "Дни.ру" за кулисами концерта "Золотые хиты МУЗ-ТВ", организованного продюсерской группой BROTHERS PRODUCTION.

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