"Скоро": обтянувшая пузико Подольская объявила о рождении малышки

Подольская объявила о долгожданной радости.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков долгие годы считались одной из самых гармоничных и крепких пар российского шоу-бизнеса. На публике они всегда демонстрировали любовь и взаимопонимание, смотрели друг на друга с терепетом. Но в последнее время все изменилось. В Сети стали появляться слухи о возможном расставании артистов, однако сами звезды все отрицают.

Пресняков и Подольская в браке уже 12 лет. Пара растит растит двух сыновей, младшему из которых два года. Неожиданностью для поклонников стало расставание артистов, когда Подольская забрала детей и улетела из страны. Для многих казалось странным то, что артистка отправилась отдыхать без мужа. Позже выяснилось, что 54-летний Пресняков болел коронавирусом, поэтому не смог поддержать супругу в отъезде.

Сейчас пара воссоединилась. Наталья Подольская снова дома и продолжает работать. На днях певица показала фрагмент нового клипа. На кадрах она предстала в обтянувшей пузико платье и объявила о рождении малышки – новой песни.

"Вернувшись домой спешу поделиться новостью. В эту пятницу 27 января выходит новая песня. Она много значит для меня", – написала Наталья Подольская. Поклонники с восторгом восприняли новость. Они поздравили певицу со скорым пополнением репертуара и с нетерпением стали ждать премьеры.

"Наташа, жду премьеры, ты просто красотка!"; "А ведь совсем недавно я ее уважал и слушал"; "Я от тебя в восторге! Жду с нетерпением!" – написали поклонники Наталье Подольской.