"Мы лечиться поехали": раскрылся грязный обман уехавших Подольской и Преснякова

Вскрылась правда об отъезде Натальи Подольской и Владимира Преснякова из страны.

Новогодние праздники для звезд российской эстрады продолжаются! Отработав корпоративы, Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились отдыхать на Мальдивы. Белоснежные пляжи, лазурная вода — по-настоящему романтичное место для пар. Неудивительно, что супруги решили не брать с собой детей — 7-летнего Арсения и 2-х летнего Ваню.

В одной из публикаций в социальных сетях, прогуливающаяся по берегу Подольская заговорила о детях. Тут-то и вскрылся грязный обман уехавшей из страны пары. Оказывается, Наталья Подольская и Владимир Пресняков сказали детям, что едут в санаторий. Ни о каком роскошном пляже речи не шло.

"Тёме наплели, что мы лечиться поехали в санаторий. С три короба наврали. Но он, похоже, нам не верит. И очень ждет", — поделилась 40-летняя певица.

Поклонники, как, впрочем, и всегда, разделились на два лагеря. Одни сильно осудили Преснякова и Подольскую за такое поведение. Они посчитали, что уезжать без детей, а тем более врать, это настоящее семейное предательство. Другие же, в основном родители двух и более детей, наоборот, поддержали пару. Поклонники посчитали, что Наталье Подольской и Владимиру Преснякову нужно помнить не только о семье, но и о своих отношениях.