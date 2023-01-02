Сергей Зверев поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023

Гуру эпатажа, бесстрашный защитник мировой экологии Сергей Зверев встретился с корреспондентом "Дни.ру" и передал для вас поздравление с Новым годом. Пусть эти теплые слова от всего сердца порадуют и заставят улыбнуться!
"Ну что, всем привет! "Дни.ру", поздравляю вас с Новым годом, с новым счастьем! Здоровья, любви, процветания, роста! Чтобы все конкуренты завидовали вам, чтобы у вас было все хорошо, чтобы деньги сыпались просто отовсюду. Всегда ваш, король гламура, суперзвезда, секс-символ страны, икона стиля Сергей Зверев", — выразился парикхмахер.
Из уст талантливого человека поздравление с Новым годом вышло лаконичным и запоминающимся. А ведь Сергей Зверев встретил 2023 год с богатым жизненным опытом. Ранее мы писали о роли клизмы в его жизни, о безудержно мощной эрекции и обманутых надеждах с особой легкого поведения. Кроме того, комик избежал пластической операции, чтобы спасти леса от пожара.
Напомним, не только Сергей Зверев оставил для вас теплые слова. Многие кумиры современности не поскупились на добрые пожелания в честь торжества. Предлагаем взглянуть на другие поздравления с Новым годом — 2023. К вашему вниманию — эффектная Анастасия Волочкова, грудастая Анна Калашникова, потрясающая Лолита Милявская и многие другие звезды шоу-бизнеса.