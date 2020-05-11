Сергей Анатольевич Зверев родился 19 июля 1963 года деревне Гужиры сельское поселение «Далахай» Тункинского района Бурятии недалеко от Иркутска. Закончил ПТУ № 13 в Усть-Каменогорске, по трем специальностям: парикмахерское искусство, специалист по макияжу и дизайнер по одежде. В ПТУ он поступил только на третий год (не хотели брать на женскую специальность). На первом курсе стал участвовать в разных конкурсах и завоевывать призы.
В 1980-х годах проходил службу в рядах Вооруженных сил СССР (ПВО) в Польше, где был заместителем командира взвода, секретарем комсомольской организации и дослужился до звания старшего сержанта. Состоял в КПСС. На одном конкурсе его заметила тренер сборной СССР по парикмахерскому искусству Долорес Кондрашова, стала его любовницей и пригласила работать в Москву. Сначала он отказался. Но после того, как его избили в Усть-Каменогорске, он все же решился уехать в Москву. В Москве Долорес Кондрашова устроила его работать в столичном салоне.
Первой клиенткой была Татьяна Веденеева. В разное время сотрудничал с Аллой Пугачевой, Богданом Титомиром, Ксенией Собчак, Людмилой Гурченко, Лаймой Вайкуле, Валерием Леонтьевым, Ириной Понаровской и другими. В 1995 году Зверев попал в аварию, после которой ему пришлось сделать пластическую операцию. Его лицо полностью изменилось, чтобы спрятать шрамы, он начинает красить лицо. После операции, с новым лицом, он становится более популярным. К нему выстраиваются очереди, за стрижку он стал брать намного больше, чем до аварии. После этого он решил сделать еще несколько пластических операций, закачал силикон в губы…
Позже он знакомится с Аллой Пугачевой, был ее стилистом на гастролях, и Алла предложила Сергею стать певцом, в 2006 году он становится певцом, первую песню «Алла» он посвящает Пугачевой. Сегодня Сергей Зверев управляет московским салоном красоты «Celebrity» и является директором салона «Сергей Зверев».
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