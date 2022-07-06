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Шоу-бизнес
"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке

"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке

Телеканал Music Box презентовал проект "Горячая премьера клипа". Звезды представили видео из горячей ротации канала, а многие и сами вышли на сцену. Среди гостей был и поющий стилист Сергей Зверев. В этот раз звезда была не только в шоке, но и в ударе, судя по откровенным заявлениям.
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Сергей Зверев пришел поддержать молодую певицу Сандру Топ. "Я помню, как эта маленькая какашка сидела у меня на коленях, – вспоминает Сергей. – Она была такая худая, что я думал: "Наверное, в ней глисты завелись и до взрослого возраста не доживет".

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"А она не только дожила, но и расцвела, стала красоткой, настоящей топ-моделью, да еще и запела с перепуга, – радуется Сережа. – У меня сегодня на сцене две фаворитки – Сандра Топ и Анна Калашникова (на вечеринке она тоже представила клип – Прим. ред.).

С Сандрой Топ. Фото: Дни.ру

Одно лишь тревожит Зверева – начинающие виться вокруг юной фаворитки сволочи-мужики. "Обязательно появится какой-нибудь козел, причем из всех козлов найдется самый-самый, и придется к Сандре, – сокрушается парикмахер. – Так что сначала она должна мне его показать".

С Натальей Павлиновой. Фото: Дни.ру

За все эти откровения организаторы вечеринки наградили Зверева охапкой калужских роз и сертификатом на бесплатную диагностику всего организма.

Фото: Дни.ру

Стилист на всякий случай уточнил: "Это не на клизму? А то мне подарили как-то бесплатный сертификат на нее. Я отдал его Светке, своей помощнике. Она сходила, почистилась, месяц дристала потом. Как еще я туда не попал?! Боже!"

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Фото: Дни.ру
Автор: 6 июля 2022, 09:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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