"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке

Сергей Зверев пришел поддержать молодую певицу Сандру Топ. "Я помню, как эта маленькая какашка сидела у меня на коленях, – вспоминает Сергей. – Она была такая худая, что я думал: "Наверное, в ней глисты завелись и до взрослого возраста не доживет".
"А она не только дожила, но и расцвела, стала красоткой, настоящей топ-моделью, да еще и запела с перепуга, – радуется Сережа. – У меня сегодня на сцене две фаворитки – Сандра Топ и Анна Калашникова (на вечеринке она тоже представила клип – Прим. ред.).
Одно лишь тревожит Зверева – начинающие виться вокруг юной фаворитки сволочи-мужики. "Обязательно появится какой-нибудь козел, причем из всех козлов найдется самый-самый, и придется к Сандре, – сокрушается парикмахер. – Так что сначала она должна мне его показать".
За все эти откровения организаторы вечеринки наградили Зверева охапкой калужских роз и сертификатом на бесплатную диагностику всего организма.
Стилист на всякий случай уточнил: "Это не на клизму? А то мне подарили как-то бесплатный сертификат на нее. Я отдал его Светке, своей помощнике. Она сходила, почистилась, месяц дристала потом. Как еще я туда не попал?! Боже!"