"Боже!": 58-летний Зверев откровенно о клизме, жидком стуле в течение месяца и глистах в какашке

Телеканал Music Box презентовал проект "Горячая премьера клипа". Звезды представили видео из горячей ротации канала, а многие и сами вышли на сцену. Среди гостей был и поющий стилист Сергей Зверев. В этот раз звезда была не только в шоке, но и в ударе, судя по откровенным заявлениям.

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