Вздыбленные штаны: 59-летний Зверев не смог совладать с мощной эрекцией у всех на виду

Сергею Звереву идет 60-й год. Казалось бы, тестостерон и либидо к этому времени снижаются, сексуальное желание у мужчины все слабее. Балун, убивец и шомпол вдруг превращается в висячку. Но только не в случае с поющим стилистом! У него штаны лопаются в прямом смысле, когда его достоинство внезапно просыпается и вытягивается.

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