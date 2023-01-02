"Пир во время чумы": как Собчак, Лепс и Киркоров провели Новый год

Спорим, что большинство из нас, как только открыли глаза утром первого января, сразу же бросились к телефонам: как же прошел праздник у звезд шоу-бизнеса?



Специально для читателей Дни.ру мы подготовили подборку о том, как же и где отметили главную ночь года российские селебрити. Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Гарик Харламов и многие многие другие!

Ксения Собчак провела вечер почти что скромно: заказала еду из ресторана, включила "Иронию судьбы", сев перед экраном телевизора в своем новом особняке вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном Виторганом. В качестве гостей к ним присоединилась лишь одна светская пара. Действительно, скромно.

Григорий Лепс же сходил в театр вместе с дочерью, а затем, уже в одиночестве, отправился на работу: успел спеть на двух концертах.

Юлия Барановская, которой приписывали роман с вышеназванным певцом, отметила праздник в "Крокусе". За столиком, ломящимся от явств, она расположилась со своими тремя детьми, погрузившись в пение известных артистов.

Гарик Харламов остался, разумеется дома: вместе с мамой и новой возлюбленной, которых запечатлел на фоне елки. Кристины Асмус и дочери расставшейся пары, к слову, нигде замечено не было.

Андрей Малахов, окруженный плюшевыми акулами, поделился, что устроил для сына домашний детский сад: закупился игрушками и составил список фильмов, которые можно посмотреть свей семьей. Надеемся, что он воспользовался нашей подборкой.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отмечали дома, с детьми. Певица призналась, что впервые не обманула своих детей переводом часов: раньше включала бой курантов заранее, чтобы уложить малышей спать, но в этом году решила, что мальчишки уже большие, чтобы отметить Новый год "как взрослые".

Вишенкой на торте стал Филипп Киркоров, который закатил масштабное празднество, достойное купца или боярина. Во дворе его имения появилась огромная елка, а также гигантский телевизор, по которому транслировались новогодние передачи. Отметить праздник вместе певец предложил огромному количеству людей, устроив для своих соседей настоящие новогодние гуляния: в качестве пищи были свежеиспеченые блины, а в качестве зрелищ – шоу от Деда Мороза и Снегурочки.

Жаль только, что подписчики Филиппа Киркорова, с которыми он захотел поделиться всем великолепием праздничной ночи, порывы певца не оценили.

"Пир во время чумы", – описал один из комментаторов праздник, который устроил Филипп Киркоров в тяжелое для страны время.

