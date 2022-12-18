6 лучших новогодних мультфильмов для детей

Для тех читателей, кто уже познал радость родительства, редакция Дни.ру предлагает подборку новогодних мультфильмов, которые можно показать даже самым маленьким. Тем же ребятам, кто немного постарше, яркие динамичные картинки помогут понять мораль, скрытую в сюжете.



Полярный экспресс (2004) – главный герой, который уже с самого детства не верит ни в волшебство, ни в существование Санта-Клауса, получает невероятную возможность отправиться на Северный Полюс на поезде, внезапно появившемся прямо под его окном. По мере приближения к владениям Санты, скептицизм покидает мальчика, уступая место восторженности. Вместе с главными героями вы узнаете о том, что целый год Санта Клаус кропотливо работает, чтобы сделать особенный подарок для каждого ребенка на планете. Но сначала пассажирам поезда придется справиться с возникающими по пути трудностями.



"Секретная служба Санта-Клауса" (2011) раскрывается зрителям как новогодняя история, которая сдобрена порцией юмора, праздничной атмосферой и приправлена захватывающими приключениями и капелькой трудностей, с которыми главные герои, разумеется, справятся. Кроме того, эта история переосмысляет семейный "бизнес" главных героев – развозку подарков, в которой важны совсем не последние достижения техники, а общность, семейность и то, вкладывается ли в дело жизни душа.



"Хранители снов" (2012) – мир этого мультфильма населяют магические существа, которые вселяют в человеческие сердца веру и доброту. В центре этой волшебной фантазии лежит идея о том, как разрушительны страх и одиночество, как маленькая тайна способна полностью разрушить все хорошее. Мораль картины в том, что главная сила на земле – в любви. И что силы этой хватит, чтобы развеять любые злые чары.

"Рождественская история Микки" (1983) - нестареющая классика Диснея. Сюжет является переложением Английской классики Чарльза Диккенса, о том, как в рождественскую пору три призрака помогают главному герою обратить внимание на свои ошибки. Мораль сказки убедительна и проста: меняться никогда не поздно. Это под силу даже Скруджу Макдаку!

"Олененок Рудольф" (1998) – мультфильм с зашкаливающим количеством доброты! Главный герой, в честь которого и названа сказка, родился с особенной чертой – красным светящимся носиком, за что остальные оленята дразнили его и смеялись над ним. Однако, когда Санта Клаусу потребовалась помощь в сильную метель, именно Рудольфа он попросил встать в самое начало упряжки. Тогда все олени поняли, что были не правы. Мораль сказки – каждый заслуживает дружбы и доброты, даже если немного отличается от большинства.

"Как Гринч украл Рождество!" (1966) – главный герой коварен и зелен, родился с махоньким сердцем, что сделало его злым и черствым. Глядя на то, как все вокруг счастливы, он только и думает, как бы всем насолить. И придумал он гениальное – украсть Рождество! Мораль сказки состоит в том, что суть Рождества – вовсе не подарки и елки, а проявление доброты и тепла. Недаром в этот даже те, чье сердце черство, может измениться и стать добрее. Кстати, именно этот мультфильм смотрел Кевин МакКалистер из "Один дома".