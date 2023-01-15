Суперзвезда стала бомжом: скандально рванувший из России Милохин повторил судьбу извращенца Панина

В разгар съемок шоу "Ледниковый период" популярный блогер и певец скандально рванул из России. На фоне напряженной обстановки в мире побег Дани Милохина практически не удивил народ, но осадочек остался. Его, как и засевшего в Испании Алексея Панина, ярые патриоты отнесли к категории звезд-предателей.
Что касается звезды "Жмурок", то и за рубежом она не перестает удивлять публику. Не раз в Сети появлялись кадры, где любитель сексуальных извращений Алексей Панин валяется бомжом у помойки. Артист, так сказать, побывал в шкуре бездомного, чтобы ощущать вкус свободы.
А вот Даня Милохин в образ бомжа не вживался, но условно повторил судьбу старшего коллеги. Как рассказала его подруга Дина Саева, по прибытии из России в ОАЭ тиктокеру стало негде жить. Девушка сжалилась над горемыкой и на некоторое время приютила его.
Впрочем, долго сидеть у брюнетки на шее блогер не стал и продолжил искать новое пристанище, пока в России его поминают охами да ахами. В интервью Дина Саева заявила, что из Объединенных Арабских Эмиратов беглый Даня Милохин направился в Америку.
Ранее "Дни.ру" писали о звездах, которые покинули Россию после объявления частичной мобилизации. Судя по количеству отъехавших, Даня Милохин в своих стремлениях не одинок.