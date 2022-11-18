"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт

Весной этого года скандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разным версиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда "Жмурок" живет в небольшом городе Аликанте в Испании.
Образ жизни актера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различных областей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизнь бомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезные ментальные проблемы.
А журналист Владимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Он считает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян и отказался от родины, а значит ему не место на территории России.
"Посмотрите на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела против этого подонка?" — вопрошает журналист.
Многие зрители согласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себя со страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычага нет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.