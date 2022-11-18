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Шоу-бизнес
"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт

"Посмотрите на эту мразь": у валяющегося у помойки Панина решено отобрать российский паспорт

Поведение Алексея Панина вызвало сильные эмоции у известного телеведущего.
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Весной этого года скандально известный актер Алексей Панин спешно покинул Россию. По разным версиям, вместе с мужчиной уехали его мать, дочь и новая возлюбленная. Сейчас звезда "Жмурок" живет в небольшом городе Аликанте в Испании.

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Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Образ жизни актера вызывает множественные вопросы как у поклонников, так и у экспертов различных областей. Психолог Вероника Степанова заявила, что Алексей Панин ведет жизнь бомжа. По ее мнению, у валяющегося у испанской помойки актера серьезные ментальные проблемы.

А журналист Владимир Соловьев и вовсе требует отобрать у мужчины российский паспорт. Он считает, что в жизни Панина все решено: он выбрал оскорблять россиян и отказался от родины, а значит ему не место на территории России.

"Посмотрите на эту мразь и задайте себе вопрос? А почему до сих пор не возбуждены дела против этого подонка?" — вопрошает журналист.

Многие зрители согласились с Владимиром. По их мнению, раз актер не желает ассоциировать себя со страной, значит он должен стать иностранцем. Но пока законодательного рычага нет, поэтому Алексей Панин продолжает открыто вещать свое мнение.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Алексей Панин. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 18 ноября 2022, 08:46 Источник: Шоу "Соловьев LIFE" ✓ Надежный источник
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