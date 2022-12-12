Кто из звезд шоу-бизнеса уехал из России после объявления частичной мобилизации?

После объявления в России о начале частичной мобилизации некоторые звезды шоу-бизнеса стали покидать РФ. Например, Алла Пугачева и нынешний иноагент Максим Галкин уехали с детьми в Израиль, Леонида Агутина с Анжеликой Варум видели в отеле Тель-Авива.



Авторы новостного портала Kostanews рассказали, кто именно из звезд шоу-бизнеса уехал из России, а также объяснили, кого из них признали иноагентами.

Звезды шоу-бизнеса РФ строят карьеру за рубежом

После начала боевых действий на Украине карьера многих артистов РФ оказалась под угрозой. В список попало примерно 70 фамилий, которые не поддерживали СВО, поэтому их концерты стали отменять. В итоге звезды приняли решение продолжить свою деятельность за границей.

Участник "Фабрики звезд" Прохор Шаляпин заявил, что отъезд звезд — это положительное решение. Как считает Шаляпин, за границу отправились переоцененные артисты, а отечественный шоу-бизнес за счет этого перестанет деградировать.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

В интернете стали появляться снимки Леонида Агутина и Анжелики Варум, которые живут в одном из престижных отелей Тель-Авива. Ранее их подозревали в том, что они эмигрировали в США. Отметим, Анжелика Варум сразу после начала СВО стала негативно высказываться о начале боевых действий на Украине. Напомним, что в России у Леонида живут родители, а у Анжелики мама. Общая дочь звездных родителей Елизавета-Мария находится в США, а родители иногда к ней приезжают.

В конце сентября Агутин выступал на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон" на курорте "Роза Хутор". Анжелика выступила в одном из московских клубов. Есть вероятность, что звезды просто взяли творческую паузу и скоро вернутся.

Иностранный агент Максим Галкин

Но самая большая шумиха разгорелась вокруг супругов Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Юмориста вообще занесли в список иностранных агентов 16 сентября. И Галкин прокомментировал решение Минюста, заявив, что он не занимался политической деятельностью. По мнению Галкина, свое мнение о политической ситуации в стране он высказал от всего сердца. Это его конституционное право, поэтому Максим продолжит выражать свои мысли.

Алла Пугачева в личном блоге попросила, чтобы ее также внесли в этот список иностранных агентов. На эту просьбу ответил депутат Петр Толстой, заявив, что фамилии Аллы Борисовны в перечне иностранных агентов не будет. Но депутат Ростислав Антонов из горсовета Новосибирска попросил выполнить просьбу звезды.

Звезд шоу-бизнеса предлагают лишать гражданства

В октябре за круглым столом "Мобилизация культуры, или Культура отмены", где приняли участие деятели культуры, общественники и депутаты Госдумы, Эдгар Запашный предложил лишать гражданства и титулов артистов, которые "хамят России". По мнению Эдгара за счет этого удастся защитить русскую культуру. Дрессировщик уверен, что знаменитости "дискредитируют понятие культурного человека" своими негативными высказываниями по отношению к СВО.

В ноябре Владимир Соловьев в своей программе артистов и деятелей культуры, которые осуждают СВО. Соловьев обрушился с критикой на актера Алексея Панина, который живет в Испании. Ведущий призвал отобрать у звезды российское гражданство. Отметим, что Панин осудил СВО и записал видео о том, что не хочет иметь ничего общего с той частью народа, которая поддерживает действия властей РФ. Соловьев жестко на это отреагировал и назвал Панина извращенцем, падалью и предателем.

В ноябре во время форума Общественной палаты РФ "Сообщество" певец и депутат Госдумы Денис Майданов заявил, что артистов, которых признали иностранными агентами, следует отключить от отечественного информационного поля и всех стриминговых платформ.