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Шоу-бизнес
Будет ходить на полусогнутых: Кудрявцевой предсказали пертурбации с молодым мужем

Будет ходить на полусогнутых: Кудрявцевой предсказали пертурбации с молодым мужем

Лере Кудрявцевой придется завязать себя в узел ради сохранения отношений c молодым хоккеистом
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С 2013 года телеведущая Лера Кудрявцева состоит в браке с хоккеистом Игорем Макаровым, который моложе ее на целых 16 лет. Супруги уверены, что разница в возрасте счастью не помеха, но общественность с этим не согласна.

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 Валерия Львовна Кудрявцева

Валерия Львовна Кудрявцева телеведущая

Пару месяцев назад поползли слухи о разладе в семье. Лера Кудрявцева, будучи гостьей программы "Хватит слухов" пожаловалась на то, что мужчины стали слабее женщин. Затем она затем посетовала на то, что все домашние дела в этом браке тащит на себе она.

После этого выяснилось, что Макаров перестал говорить ей комплименты и даже отпускает уничижительные шутки про ее возраст.

Вишенкой на торте стал отпуск, который Кудрявцева провела без мужа. Поклонники телеведущей предположили, что нет дыма без огня. Впрочем, их догадки подтвердились, когда хоккеист Игорь Макаров не пришел на день рождения их общей дочери и поздравил ребенка лишь в личном блоге.

Лера Кудрявцева, несомненно, переживает из-за текущей ситуации. Именно поэтому она, получив предложение от гадалки сделать расклад таро, ответила согласием.

"Будут пертурбации, но вы договоритесь", – заключила гадалка. Кудрявцева уточнила, неужели она будет ходить на полусогнутых перед мужем? Гадалка подтвердила догадки Леры: ей действительно придется завязать себя в узел ради сохранения отношений с молодым хоккеистом. Эзотерик посоветовала дать ему шанс "почувствовать себя мужиком".


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5 сентября 2022, 11:07 Источник: НТВ.ру
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