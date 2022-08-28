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Шоу-бизнес
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Врачи советуют женщинам рожать пораньше, однако не у всех есть такая возможность и желание. В подборке "Дни.ру" – звезды, решившие родить после 40 лет.
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Кристина Орбакайте, 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Дочь Аллы Пугачевой – многодетная мама. Своего первого наследника она родила рано, в 19 лет. Отцом ее первенца стал Владимир Пресянков – младший. Через семь лет Кристина Орбакайте стала мамой во второй раз, сын Дени появился на свет от предпринимателя Руслана Байсарова. Пройти через беременность и роды в третий раз артистка отважилась еще раз уже в 40 лет, после брака с предпринимателем Михаилом Земцовым. Дочь Клавдия появилась в 2012-м.

Эвелина Бледанс, 43 года

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Первого ребенка артистка родила в 25 лет. А когда ей было уже за 40, решилась и на второго. Сын Семен появился в браке актрисы с продюсером Александром Семиным. Малыш родился в 2012 году и у него диагностировали синдром Дауна. Актриса души не чает в мальчике и старается сделать все, чтобы социализировать его в обществе.

Лера Кудрявцева, 46 лет

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Первый сын телеведущей Жан появился, когда ей было всего 19 лет. После этого звезда несколько раз была замужем, но вот повторно родить решилась только глубоко за 40. В 2013-м Лера Кудрявцева сочеталась браком с хоккеистом Игорем Макаровым. Через пять лет она подарила мужу дочь Машу. Девочка появилась на свет благодаря ЭКО.

Мария Миронова, 46 лет

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По словам актрисы, рожать в 20 и 46 лет – большая разница. Она призналась, что после 40 выносить ребенка ей далось с трудом, однако она счастлива, что теперь у нее есть младший сын Федор. Старшему наследнику актрисы, Андрею, уже 30 лет.

Альбина Джанабаева, 41 год

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

У экс-солистки "ВИА Гра" трое детей. Сыновья 18-летний Константин и 8-летний Лука появились в отношениях с Валерием Меладзе, хотя официально пара жената всего восемь лет. Дочь пары, Агата, появилась на свет год назад, когда Джанабаевой было уже за 40. При этом артистка отмечает, что может не остановиться на трех детях.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 28 августа 2022, 20:26 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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