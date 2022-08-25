Решение о разводе: Поставлена точка в расставании несчастной Кудрявцевой с молодым мужем

Более того, телеведущую все чаще можно увидеть в компании другого мужчины – Сергея Лазарева, с которым, к слову, ей однажды приписывали роман. Как бы там ни было, сама Лера Кудрявцева хранит молчание, но ее публикации в социальных сетях наводят поклонников на мысль, что их любимица несчастна.
Например, не так давно она писала, что чувствует, будто стоит на берегу океана, а в этот момент на нее идет огромная волна. Как рассказала ее подруга Алена Жигалова, пост никак не связан с браком теледивы: мол, так она описала хейт, который получает от пользователей в последнее время.
Кстати, журналистка своим комментарием, можно сказать, поставила точку в слухах о расставании звездной пары. Светская сплетница отметила, что сама не до конца понимает, что происходит в жизни Леры Кудрявцевой. В конце концов, она – обычный человек, у которого в отношениях могут быть и ссоры, и примирения.
Как бы там ни было, считает Алена Жигалова, если блондинка все же примет решение о разводе, то публика об этом узнает точно, ведь она сама по себе очень открытая.
"Она обязательно об этом расскажет и напишет", – приводит слова журналистки о личной жизни Леры Кудрявцевой РИА ФАН.