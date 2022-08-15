"Идите на х***!": После слухов о разводе с мужем Кудрявцева опустилась до невозможности

В Сети обсуждается тема возможного развода российской телеведущей Леры Кудрявцевой с ее мужем Игорем Макаровым. По слухам, брак парочки давно трещит по швам, и поклонники не перестают это обсуждать.
Недавно слухи подогрелись на дне рождения дочери Леры Кудрявцевой Маши, на котором не было отца. Фанаты решили, что малышка осталась без папы, с которым у Кудрявцевой якобы напряженные отношения. Наконец Кудрявцева прервала молчание и прокомментировала сплетни. Она была взбешена тем, что о ней пишут в соцсетях.
"Придумывают новости из ничего. Выставил песню – сочинили статью. Написала пост – придумали еще одну. Встретилась с подругой – "встретилась с адвокатом":))) Ключевые слова "придумали и сочинили". Вы что там курите? И главное фото 10-20-ей давности и пострашней. И да на всяк случай, если что произойдет – я сообщу, а пока идите на х**!" – заявила Кудрявцева.
Напомним, Лера Кудрявцева вышла замуж за Игоря Макарова в 2013 году. Многие фанаты сразу решили, что молодой хоккеист вскоре бросит взрослую ведущую, но брак просуществовал много лет и держится до сих пор. В 2018 году телеведущая родила от мужа дочь.