Меган Маркл разнесли в пух и прах: Точила зуб и притворялась овечкой

Меган Маркл улыбалась в лицо монаршей семье, но таила злобу за спиной



История любви, достойная экранизации, голубая мечта каждой девочки повисла на волоске: брак Кейт Миддлтон и Принца Уильяма находится под угрозой. И все – с подачи британских журналистов.



Еще в 2018 году таблоиды начали муссировать слухи о проблемах в семье, рассказывать интимные подробности. Каждый раз журналисты ссылались на некий “источник во дворце”, близкий к паре. Но никто до недавнего времени не мог даже представить, кто же был тайным информатором.



Оказывается, невестка Кейт Мидлтон Меган Маркл и распускала грязные сплетни. “Жила рядом и притворялась бедной овечкой. А на деле с первой встречи затаила обиду”, – поделился один из репортеров. Он считает, что при первой встрече Кейт показалась Меган недостаточно дружелюбной.



Подтверждением может стать интервью Меган Маркл для Опры Уинфри, когда первая заявила, что королевская семья бросала ее “на съедение папарацци”, чтобы тем самым отвлечь прессу от проблем в семье Кейт Миддлтон и Принца Уильяма.



Другой же журналист был согласен поделиться фразой, услышанной от самой Маркл. Но только если о его личности не будет известно никому – видимо, боится мести злопамятной Маркл. “Разведутся, нужно только подождать”, – точила зуб Меган Маркл на своих монарших родственников.