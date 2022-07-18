"Гноились от ярости": Королевская семья раздавила дрожащую Меган Маркл

Скоро весь мир узнает истинные отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей.

В начале июня вся Великобритания отмечала 70-летие правления Елизаветы II. В один из дней в Лондоне состоялся парад Trooping the Colour и авиашоу. За происходящем королевская семья наблюдала с балкона Букингемского дворца. Поприветствовать собравшуюся толпу вышла не только королева, но и ее близкие родственники. Принц Гарри и Меган Маркл, прибывшие из США, на балконе не появились.

Спустя месяц стало известно, почему Сассексы не вышли к людям. Как оказалось, Букингемский дворец, в частности, принц Чарльз отказал Гарри и Меган в их требовании занять видное место на праздновании юбилея правления Елизаветы II. Об этом написано в готовящейся к выходу книге биографа Тома Бауэра "Месть: Меган, Гарри и война между Виндзорами", основанной на интервью инсайдеров, сообщает Mirror.

"[Меган и Гарри] гноились от ярости", – написал Бауэр о заблокированных планах Сассексов на юбилей Елизаветы II.

Говорят, что Маркл дрожит от страха, ожидая выхода книги писателя, которого прозвали "генеральным охотником на ведьм среди современных биографов". Дело в том, что Бауэр, ссылаясь на инсайдеров, рассказал, как королевская семья раздавила супругу принца Гарри – все подробности истинных отношений Меган с Виндзорами.

Например, в этой же книге говорится, что Елизавета II не хотела, чтобы Меган Маркл приезжала на похороны принца Филиппа. По словам инсайдеров, когда королева узнала, что герцогиня Сассекская не явится на панихиду, то произнесла: "Слава Богу".

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году, покинув Великобританию. Последние несколько лет супруги вместе с двумя детьми живут в Калифорнии. Как пишут СМИ, королевская семья ополчились на Сассексов в том числе из-за их скандального интервью Опре Уинфри.