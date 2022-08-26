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Шоу-бизнес
"Цинично и жестоко": обиженная Маркл облила грязью королевскую семью

"Цинично и жестоко": обиженная Маркл облила грязью королевскую семью

Меган Маркл никак не успокоится кидать камни в огород королевы Великобритании.
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Меган Маркл и принц Гарри стараются самостоятельно обеспечивать себя и детей, ведь после отречения от королевских обязанностей ждать манны небесной им не приходится. Правда, заработок герцогской чете дается не так легко.

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 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Весной 2020 года Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт с платформой Spotify, согласно которому герцог и герцогиня должны были выпускать собственный подкаст. За эту работу Маркл и ее супруг взяли аванс в размере более 20 миллионов долларов. Однако договор они так и не выполнили.

Сначала помешала начавшаяся эпидемия ковида. Потом Маркл обвинила платформу в распространении ложных сведений о коронавирусе. После этого Маркл забеременела вторым и родила. Потом она сидела в декрете... В общем, данные обещания о подкасте так и остались на бумаге.

В результате Меган Маркл и принцу Гарри пригрозили "черным списком Голливуда", что негативно бы отразилось на их дальнейшей работе. Это помогло, лед тронулся. Маркл зашевелилась и записала первый выпуск подкаста "Архетипы". Фанаты остались не очень довольны, ведь высокомерная Маркл только и знала, что говорить о себе любимой, забыв о своей гостье Серене Уильямс.

В ходе беседы Меган Маркл не упустила возможности облить грязью королевскую семью. По ее словам, люди из высшего общества настолько циничны, что не позволили ей пропустить важное мероприятие по уважительной причине. Ее сын Арчи едва не погиб при пожаре, но к счастью, все обошлось. Тем не менее, протокол есть протокол, и развозить нюни королева ей не позволила. Обиженная Маркл отметила, что это было "очень цинично и жестоко".

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Меган Маркл. Фото: Nieboer/ Keystone Press Agency/ Globallookpress.com
Автор: 26 августа 2022, 17:34 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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