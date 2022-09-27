"Хабалистость, разнузданность, социопатия": устроившая демарш Пугачева получила удар под дых

Когда политическая ситуация в мире изменилась, некогда популярный в России шоумен Максим Галкин* решил переквалифицироваться из юмориста в политолога и непрерывно комментировать новости. Постоянно хамство сбежавшего в Израиль комика россиян не устроило. В итоге Минбст РФ признал его иностранным агентом, что не прошло мимо супруги.
Народная артистка СССР Алла Пугачева, долгое время хранившая молчание, захотела устроить демарш против решения профильного ведомства. Она заявила в социальных сетях, что тоже хочет стать иноагентом по примеру мужа. Естественно, выходка Примадонны отечественной эстрады не осталась без внимания общественности.
Певица получила удар под дых. Прокомментировать ее заявление решила психолог Вероника Степанова, которая довольно в хамской форме прошлась по исполнительнице известных хитов. Алла Пугачева услышала в свой адрес кучу оскорблений.
"Есть жесткость, постоянные выпивки, друзья, хабалистость, разнузданность, социопатия..." – отметила Вероника Степанова.
По ее словам, артистка раньше любила употреблять крепкие напитки, а также не отказывала себе в приеме пищи в больших объемах. Психолог подчеркнула, что Примадонна взяла себя в руки лишь после рождения детей. Она также отметила, что Алла Пугачева не умеет заниматься бизнесом, зато любит играть в казино.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ