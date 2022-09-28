Кормила при жизни, поможет после смерти: как Пугачева финансировала Моисеева

Известие о смерти Бориса Моисеева потрясло общественность. Несмотря на долгую болезнь, друзья и коллеги артиста верили, что он выберется. Однако, судьба повернулась иначе и 27 сентября талантливого певца не стало.
Близкие переживают о трагедии. Алла Пугачева, дружившая с Борисом Моисеевым долгие годы, поделилась с подписчиками трогательным прощанием. Супруг звезды тоже не остался в стороне и написал большой пост в социальных сетях.
При жизни Алла Пугачева регулярно отправляла Борису Моисееву корзину с продуктами и любимыми вкусностями — об этом рассказывает концертный директор Моисеева Сергей Горох. По его словам, доставки были такими большими, что едва помещались в дверь квартиры. Конечно, напрямую Примадонна никого не финансировала, но такие щедрые подарки помогали артисту жить.
А концертный директор самой Аллы Борисовны, Елена Чупракова, прокомментировала новость так: "Пугачева в курсе… Наверное, поможет с похоронами". Официальных подробностей прощания с Борисом Моисеевым пока нет. Также неизвестно и о наследстве артиста: кто в итоге получит недвижимость в двух странах.