"Испытывала неловкость": сестричка Началовой высказалась о порочности хулигана Моисеева

Анна Исаева – самый известный звездный пиарщик страны. Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Олег Газманов – это далеко не полный список артистов, с которыми она работала. Артисты ей доверяют настолько, что ныне покойная Юлия Началова в шутку называла Анну Исаеву своей "сестричкой". А теперь умер и еще один ее знаменитый клиент – Борис Моисеев.

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