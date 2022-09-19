Пугачевой крышка: охамевшую жену иноагента списали со счетов

Звездный юрист рассуждает, присвоит ли Минюст статус иноагента Алле Пугачевой.

На своей страничке в социальной сети Алла Пугачева выразила солидарность со своим супругом и попросила Министерство юстиции включить себя в список иностранных агентов. Адвокат Сергей Жорин прокомментировал Пятому каналу возможные основания для включения деятеля искусств в список иностранных агентов. Жорин добавляет, что, как правило, одного желания личности вступить в ряды иноагентов недостаточно. Кроме этого, юрист напомнил о последствиях такого решения для Аллы Пугачевой.

По словам Жорина, широкая судебная практика дает возможность Минюсту определять законные основания в индивидуальном порядке. Это могут быть не только политические призывы, но и концерты и посты в социальных сетях.

Среди последствий включения в список иноагентов, по мнению адвоката, самым "болезненным" для артистов становится дальнейшее сотрудничество с рекламодателями. Они стараются выбирать артистов с "белой" репутацией. Это означает, что медийному лицу Примадонны крышка. Видимо, российские бренды уже списали со счетов Аллу Пугачеву, а за самой певицей закрепится статус охамевшей жены иноагента.