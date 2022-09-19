"Будут годы изгнания": Рискованный шаг Пугачевой всполошил всю страну

Ксения Собчак поделилась в своем микроблоге рассуждениями на тему недавнего обращения Аллы Пугачевой к Министерству юстиции.

На днях опального супруга Аллы Пугачевой признали в России иностранным агентом. Вслед за этим Алла Борисовна обратилась в Минюст с просьбой признать и ее иностранным агентом, поскольку она разделяет взгляды своего мужа. Череда этих событий не оставила равнодушным многих общественных деятелей — не каждый день Алла Пугачева делает такие громкие заявления.

Ксения Собчак ударилась в серьезные политические рассуждения. В своем микроблоге она решила вспомнить любопытный пример из истории — поступок Александра Солженицына. В советские годы писатель обратился к Союзу советских писателей с разговором о цензуре. Поступок Солженицына всполошил всю страну — он впервые высказался на эту тему в стране советов.

"А что так можно было? И его еще из страны вышлют, и будут годы изгнания, но этим письмом он в одиночку расширил границы допустимых тем в спорах", — пишет Ксения Анатольевна об этом событии.

Рискованный шаг Аллы Борисовны тоже поднял массы и заставил многих задуматься. Что будет дальше, и как отреагирует Минюст — вопрос открытый. Пока же коллеги по шоубизу разделились на два лагеря — кто-то поддерживает, а кто-то критикует Аллу Пугачеву.