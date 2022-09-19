Зависть или расчет: Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали

Кристина Орбакайте выложила пост в личном блоге, но сделала это как будто "ради галочки"



Накануне младшие дети Аллы Пугачевой отмечали свой День Рождения. Гарри и Лизе исполнилось по 9 лет. Многие звезды российского шоу-бизнеса упомянули их в своих социальных сетях, пожелав ребятам счастья, успеха и здоровья.

Как накануне писали dni.ru, особо отличился в своем порыве Игорь Николаев, который случайно подложил своей старой подруге настоящую свинью. Выбирая фото для поста, он остановил выбор на кадре с нарушенными пропорциями: Аллу Пугачеву на снимке перекосило, что сразу же заметили самые внимательные подписчики.

К поздравлявшим присоединилась и старшая сестра детей, которая, к слову, старше их на целых 42 года. Певица выложила фото, на котором ребята стоит вместе с ее дочерью Клавой, которая на год старше своих тети и дяди. Подписала Кристина кадр чрезвычайно, по мнению некоторых, сухо и безэмоционально. "С днем рождения, дорогие Лиза и Гарри", – Орбакайте поздравила детей Пугачевой на отвали, как решили некоторые.

Зависть или расчет: пользователи интернета разделились в своих мнениях. Одни посчитали, что более пышное и сердечное поздравление осталось "за кадром". Другие – решили, что пост был сделан "для галочки", чтобы всевидящие фолловеры не упрекнули Орбакайте в безразличии. По мнению хейтеров, Кристина может завидовать тому, как мать пестует молодых брата и сестру. Иные же склонны думать, что сухое поздравление – расчет, стратегический ход. Родители Лизы и Гарри вляпались в несколько громких скандалов, поэтому было бы неразумно привлекать к ним лишнее внимание.