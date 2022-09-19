"Говорят на разных языках": Погребняк высказалась о поддержке Пугачевой мужа-иноагента

Алла Пугачева долго отмалчивалась о происходящих в стране событиях. Но когда ее пятого мужа Максима Галкина* признали иностранным агентом, певица молчать не стала. Шоу-бизнес сегодня на все лады комментирует резонансное заявление последней Народной артистки СССР.

прочитано 247 раз