Жена оставила разбитого раком немощного Юдашкина: Пусть ангелы хранят!

Знаменитый модельер страдает от онкологии. Известно, что он сильно похудел и, по слухам, даже начал носить парик. Однако разбитый раком мужчина вовсе не опускает руки, он старается радоваться и жить активной жизнью, тем более, что поводы для радости у Валентина Юдашкина есть.
Недавно взрослая дочь модельера сделала его дедушкой в третий раз. После двоих мальчиков Галина Юдашкина родила дочь, чем, конечно же, очень обрадовала своих родителей. Счастливая бабушка Марина Юдашкина, судя по ее контенту в соцсетях, даже на время оставила в стороне своего знаменитого мужа и целиком переключилась на внуков.
В телеграм-канале Юдашкиной все реже появляется немощный муж и все чаще публикуются снимки с внуками. Накануне жена модельера показала себя в компании старшего внука и новорожденной малышки. Подписчики тут же принялись поздравлять счастливую бабушку, не забыв лишний раз пожелать здоровья и ее онкобольному мужу.
"Пусть ангелы хранят малютку!", "Вы счастливая женщина. Валечке нашему – великому кутюрье здоровья три раза", "Дай Бог дожить и также радоваться правнукам," – написали фолловеры.
Известно, что сам модельер не меньше жены рад возможности участвовать в воспитании внуков, он души не чает в наследниках и часто говорит о них с большой нежностью. Можно предположить, что Валентин Юдашкин вовсе не в обиде на жену, оставившую его в соцсетях без внимания в такое счастливое для семьи время.