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Шоу-бизнес
Жена оставила разбитого раком немощного Юдашкина: Пусть ангелы хранят!

Жена оставила разбитого раком немощного Юдашкина: Пусть ангелы хранят!

Здоровье 58-летнего Валентина Юдашкина вызывает беспокойство россиян.
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Знаменитый модельер страдает от онкологии. Известно, что он сильно похудел и, по слухам, даже начал носить парик. Однако разбитый раком мужчина вовсе не опускает руки, он старается радоваться и жить активной жизнью, тем более, что поводы для радости у Валентина Юдашкина есть.

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 Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Недавно взрослая дочь модельера сделала его дедушкой в третий раз. После двоих мальчиков Галина Юдашкина родила дочь, чем, конечно же, очень обрадовала своих родителей. Счастливая бабушка Марина Юдашкина, судя по ее контенту в соцсетях, даже на время оставила в стороне своего знаменитого мужа и целиком переключилась на внуков.

В телеграм-канале Юдашкиной все реже появляется немощный муж и все чаще публикуются снимки с внуками. Накануне жена модельера показала себя в компании старшего внука и новорожденной малышки. Подписчики тут же принялись поздравлять счастливую бабушку, не забыв лишний раз пожелать здоровья и ее онкобольному мужу.

"Пусть ангелы хранят малютку!", "Вы счастливая женщина. Валечке нашему – великому кутюрье здоровья три раза", "Дай Бог дожить и также радоваться правнукам," – написали фолловеры.

Известно, что сам модельер не меньше жены рад возможности участвовать в воспитании внуков, он души не чает в наследниках и часто говорит о них с большой нежностью. Можно предположить, что Валентин Юдашкин вовсе не в обиде на жену, оставившую его в соцсетях без внимания в такое счастливое для семьи время.

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Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 июля 2022, 10:25 Источник: Телеграм, Марина Юдашкина • Требует проверки
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