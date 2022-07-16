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Шоу-бизнес
"Родила": В жизни онкобольного Юдашкина случилось чудо

"Родила": В жизни онкобольного Юдашкина случилось чудо

Валентин Юдашкин счастлив – в его семье пополнение!
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В жизни Валентина Юдашкина случилось чудо – модельер стал дедушкой в третий раз. Его дочь Галина накануне родила наследницу. Стоит отметить, что новость стала шоком для публики, ведь дочь кутюрье тщательно скрывала свое положение. Тайну раскрыли близкие женщины, которые поделились с журналистами известием. "Галочка родила", – говорят они.

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Девочки назвали необычным именем. Так, малышку величают Агатой-Ариеллой. К слову, это не первый ребенок Галины. Вместе с Петром Максаковым она воспитывает еще двоих отпрысков. Звездный дедушка, кстати, безмерно рад возможности растить внуков, он души не чает в детях и часто рассказывает о подробностях жизни малышей. Например, ранее он делился с прессой талантами наследников. Так, один из них уже рисует и, возможно, пойдет по стопам известного дизайнера.

Галина и Петр стараются максимально разносторонне развивать наследников. По их мнению, мир на сегодняшний день очень подвижен, а потому ребенок должен успевать за его развитием. Так, их сын изучает несколько иностранных языков, родители выбирают ему мультфильмы для просмотра, а также стараются социализировать, беря с собой на различные мероприятия.

Напомним, что семейное счастье омрачает недуг модельера. Российский дизайнер страдает от онкологии, которая сильно отразилась на его жизни. Так, он сильно похудел и, поговаривают, даже начал носить парик. Несмотря на это, он не отчаивается и старается бороться с болезнью.

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Валентин Юдашкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 10:46 Источник: "СтарХит" • Требует проверки
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