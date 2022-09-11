"Сломался весь мой организм": истерзанная стариком Кончаловским Высоцкая лишилась здоровья

Юлия Высоцкая пережила сильное эмоциональное напряжение.

По словам актрисы, порой в ее жизни бывают периоды, когда один рабочий проект сменяется другим – и так в течение длительного времени. Труд без выходных и передышек дает о себе знать, причем на только эмоциональным выгоранием.

Юлия Высоцкая вспомнила, что три года назад закончилась работа над картиной Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", в которой она сыграла главную роль. Персонаж, которого артистка воплотила на экране, потребовал от нее больших эмоциональных затрат.

Только отснявшаяся актриса не отправилась на отдых, а сразу же укатила на гастроли в Италию, где играла "Сцены из супружеской жизни" в римском театре. А после этого тут же отправилась играть эту же постановку в русскоязычной версии. Параллельно Юлия Высоцкая снимала кулинарные шоу и продолжала работу в Театре Моссовета. Конечно, перетруженный организм дал сбой.

Однако, по словам актрисы, самый мощный случился после окончания "Дома дураков", который также снимал Андрей Кончаловский. Истерзанная стариком молоденькая артистка буквально лишилась здоровья, как только вернулась со съемок.

"В результате я не просто переживала какое-то душевное неспокойствие, а сломался весь мой организм. Вечером после прилета поднялась температура. Я просто рассыпалась", – призналась Высоцкая.