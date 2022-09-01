"Он с нами": Сгнившего в земле покойника Кобзона вытащили на люди

Многие близкие Иосифа Кобзона не могут поверить, что его уже нет на этом свете.

Народный артист ушел из жизни в 2018 году, что стало трагедией не только для его близких, но и миллионов поклонников. Причиной смерти стало прогрессирование рака, которым певец болел пятнадцать лет. Несмотря на то, что Иосифа Кобзона нет с нами уже четыре года, некоторые до сих пор не могут смириться с этой утратой.

Среди них певица Зара, которой, как она сама считает, он помог продвинуться по карьерной лестнице. Звезда вспомнила, как после откровенного разговора с мэтром ей внезапно стали поступать предложения от продюсеров, что, собственно, и повлияло на ее успех. Так что, певица о своем спасители вспоминает с теплом и огромной благодарностью.

К слову, артистке вообще кажется, что Иосиф Кобзон не уходил на тот свет: несмотря на то, что исполнитель песни "А у нас во дворе" уже, наверное, сгнил в земле, ее постоянно сопровождает чувство, будто он на самом деле рядом.

"Вы знаете, у меня такое ощущение, что он с нами", – призналась Зара в разговоре с Пятым каналом.

Получается, что певица, общаясь на эту тему с журналистами, можно сказать, вытащила покойника на люди. Более того, она уверена, что и свой юбилей Иосиф Кобзон отметит вместе со всеми, кто соберется в Кремле на концерте, приуроченном к 85-летию со дня его рождения.