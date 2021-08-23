Зара (певица) Певица

Зара родилась 26 июля 1983 года в езидской семье из Ленинакана (Армения). Училась в средней школе №2 в городе Отрадное. Окончила гимназию №56 в Санкт-Петербурге с серебряной медалью.

В 1995 году Зара познакомилась с музыкантом и композитором Олегом Квашой, с которым в 1996-м записала песни "Сердце Джульетты", "Именно сегодня, именно сейчас…" и "Колыбельная (Бай-бай-бай)". Композиции попали в ротацию радиостанций и принесли певице известность.

Кроме того, в 1997 году с песней "Сердце Джульетты" Зара стала финалисткой телевизионного конкурса "Утренняя звезда" (Москва) и получила Гран-при международного фестиваля "Пусть смеются дети" (Каир и Порт-Саид, Египет). В 1998-м певица стала обладательницей Гран-при конкурса "Надежды Сибири" (Омск), открытого конкурса исполнителей новой детской песни "День рождения" и международного телевизионного конкурса "Шлягер года" (оба - Санкт-Петербург). Два года подряд на конкурсе "Надежды Европы" (Сочи) Зара получала диплом лауреата первой степени и Гран-при; в 1999-м в Сочи на фестивале "Голоса-1999" была удостоена приза зрительских симпатий.

В 2004 году Зара окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Во время обучения на сцене Учебного театра на Моховой сыграла в спектаклях "Голоса ушедшего века", "Идиот" и "Небесные ласточки".

В 2006 году певица стала финалисткой телевизионного шоу "Фабрика звезд - 6" на "Первом канале", продюсером которого был Виктор Дробыш, а в 2009-м дошла до финала в проекте "Две звезды", где ее дуэт с народным артистом России, актером Дмитрием Певцовым, занял второе место. В 2010 году артистка приняла участие в ледовом шоу "Лед и пламень", она выступала с олимпийским чемпионом, фигуристом Антоном Сихарулидзе. Также певица - постоянный участник проекта "ДОстояние РЕспублики". В частности, благодаря ей вновь обрела популярность песня Владимира Нечаева "Осенние листья".

В марте 2011 года Зара приняла участие в проекте "Фабрика звезд. Возвращение".

С начала 2015-го артистка - член жюри вокального конкурса "Новая звезда" телеканала "Звезда", проводимого при поддержке Министерства обороны России.

Зара выпустила десять альбомов, она - обладательница семи национальных музыкальных премий "Золотой граммофон" и двух дипломов фестиваля "Песня года". Артистка также известна по ролям в телесериалах "Фаворский", "Спецназ по-русски - 2", фильмах "Пушкин: последняя дуэль", "Белый песок" и других.

Зара гастролирует в странах СНГ, в Израиле, Франции, Китае, Германии, Испании, США, исполняя песни на русском, испанском, французском, армянском, белорусском, английском, туркменском языках и иврите.

В 2011 и 2012 годах артистка выступала на Днях российской культуры в Каннах, где исполнила композицию "Вечная любовь" (Une Vie D’amour) перед Шарлем Азнавуром.