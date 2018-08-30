Каким запомнится Иосиф Кобзон

Ушел из жизни знаменитый артист Иосиф Кобзон. Сердце Кобзона остановилось на 81-м году жизни Последние несколько лет певец боролся с онкологией. Каким запомнится один из самых известных отечественных исполнителей смотрите в фотогалерее Dni.Ru.
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