Каким запомнится Иосиф Кобзон

Ушел из жизни знаменитый артист Иосиф Кобзон. Сердце Кобзона остановилось на 81-м году жизни Последние несколько лет певец боролся с онкологией. Каким запомнится один из самых известных отечественных исполнителей смотрите в фотогалерее Dni.Ru.