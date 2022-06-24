Если бы не Кобзон: какую роль покойный мэтр сыграл в судьбе Шатунова

Экс-солист "Ласкового мая" ушел из жизни в возрасте 48 лет – совсем еще молодой мужчина. При этом оказалось, что в течение последних девяти лет Юрий Шатунов уже был пенсионером. В обретении такого статуса и дополнительной копейки артисту опосредованно помог покойный Иосиф Кобзон.
Оказалось, что в былые времена мэтр сыграл в судьбе молодого музыканта далеко не последнюю роль. Как сообщила "КП", именно Иосиф Давыдович много лет назад официально принял на работу 14-летнего Юрия Шатунова и его коллегу по "Ласковому маю" Сергея Серкова. Благодаря хлопотам Кобзона юные исполнители стали значиться артистами Москонцерта и получили тарификацию, а через 25 лет, как полагается, вышли на пенсию.
Если бы не Кобзон, никто тогда не принял бы молодых людей на работу без образования и не видать бы им пенсии в 39 лет. Именно в этом возрасте Шатунов официально стал пенсионером. После этого каждый месяц ему на карту капало около 20 тысяч рублей. Вероятно, по сравнению с другими заработками популярного музыканта это сущая малость, однако лишняя копейка никогда не помешает.
Напомним, что Юрий Шатунов скоропостижно скончался в ночь с 22 на 23 июня в Подмосковье. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне обширного инфаркта миокарда. Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, как Юрий Шатунов напророчил себе скорый конец.